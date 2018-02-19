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"Спартак-Приморье" вспомнил, как нужно побеждать

19 Февраля 2018, 08:38 | Владивосток

 

Героями матча в Екатеринбурге стали Кривошеев и Смыгин

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 18 февраля. Екатеринбург. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 73:81 (20:35, 23:9, 13:14, 17:23)

«Урал»: Незванкин – 17 очков, Глазунов - 13, Каленов - 13 (5 подборов), Александров — 12, Островский — 8 (9 подборов), Горнаев — 7 (7 подборов).

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 19 очков (10 подборов, 5 передач), Смыгин – 19 (10 подборов), Заряжко – 11 (7 подборов), Митчелл – 10 (4 подбора, 6 передач, 3 перехвата), Бутянковс – 8 (10 подборов), Саяпин – 6, Матеюнас – 6 (1 подбор, 4 передачи, 2 перехвата), Савельев – 2 (1 передача), Разумов (2 подбора), Захаров.

Сразу два игрока приморской команды отметились дабл-даблами – у Максима КРИВОШЕЕВА и Игоря СМЫГИНА в активе по 19 очков и 10 подборов. Свою лепту в победу внес и заокеанский легионер МИТЧЕЛЛ, набравший во втором мачте за «красно-белых» 10 очков.

Команда из Владивостока начала с рывка «9:2» и дальше в первой четверти продолжала увеличивать преимущество, нивелируя промахи из-за дуги попаданиями из «краски». Смыгин и Кривошеев к завершению первой четверти довели разницу до «+18», но АЛЕКСАНДРОВ  «трешкой» в последней атаке немного сократил – 35:20.

Во второй четверти Милошу Павичевичу потребовался быстрый тайм-аут – «Урал» начал отрезок с рывка «7:2», «трешка» Смыгина и быстрая атака Кривошеева вернули «Спартаку» «+15», но последовал провал, гости не смогли забить в 14 атаках подряд, чем воспользовался соперник и рывком «15:0» сравнял счет.

Игра перешла в «качели». На большой перерыв наша команда уходила с минимальным преимуществом, в третьей четверти лидер менялся четыре раза, но к последнему перерыву «Спартак» опять подходил в плюсе. В заключительной десятиминутке «Урал» только один раз выходил вперед, а за полторы минуты до конца вопрос о победителе был практически снят. Хозяева попытались отыграть 10 очков тактическими фолами, но пользы это не принесло, сообщает официальный сайт «Спартака-Приморье».

Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет во Владивостоке 22 и 26 февраля, соперниками нашей команды будут «Химки-Подмосковье» и МБА, начало игр в «Олимпийце» в 19:00.

Вадим ФИЛАТОВ, главный тренер БК «Урал»:

- Нам не хватило сил. Была проиграна первая четверть и мы много сил потратили на погоню. Вот, в принципе, и все. В концовке сказался опыт соперника. Мы не забили свои мячи, а они - да. Команде ставлю плюс. Это не худшая наша игра, мы не сломались и продолжали бороться за победу.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- В тот момент, когда мы упустили свое преимущество, мы дали «Уралу» показать свою игру, в которой соперник себя хорошо чувствует. «Урал» сразу заиграл лучше и вернулся в игру. Это полностью наша вина в том, что дали почувствовать ему уверенность. Но потом наша защита принесла результат, пару раз мы хорошо отбились, результативно завершили пару контратак и опять создали преимущество и добились хорошей победы. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Урал"


 
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Теги: баскетбол  милош павичевич  "спартак-приморье" 



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