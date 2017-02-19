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Игроки "Луча-Энергия" в полном составе начали второй сбор в Турции
Денежный вопрос пока отошел на второй план
Футбольный клуб «Луча-Энергия» продолжил подготовку ко второй части первенства России на сборе в турецком городе Лара. Ранее ряд игроков заявил о готовности бойкотировать подготовку к продолжению сезона из-за долгов по зарплате. Однако, 16 февраля команда приступила к сборам в полном составе.
Всего на заключительном сборе тренерским штабом команды запланировано 5 контрольных матчей.
20 февраля соперником желто-синих станет «Жетысу» (Казахстан, первая Лига), 22 февраля – молодежная команда «Оренбурга», 23 февраля – «Тараз» (Казахстан, премьер-лига).
«Тараз» возглавляет известный по работе в России Ваит ТАЛГАЕВ, в составе присутствует украинский полузащитник Александр АЛИЕВ.
Напомним, что на первом сборе в турецком Белеке подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА одержали две победы, в заключительном матче была зафиксирована ничья.
Стартовую игру весенней части первенства ФНЛ команда из Владивостока проведет 8 марта в Красноярске против местного «Енисея».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия».
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