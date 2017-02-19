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"Адмирал" третий раз в своей истории вышел в плей-офф
Команда из Владивостока ответила «Сибири» за прошлогоднее поражение в плей-офф
Победив в Екатеринбурге «Автомобилист» лишь в серии буллитов 1:2, «Сибирь» досрочно отправила «Адмирал» в плей-офф. Исход противостояния «моряков» с «Витязем» оказался не важен – команда из Владивостока в третий раз в свое недолгой истории вышла «за рамки» регулярного первенства. Но, по большому счету, подножку новосибирцам вначале поставил «Амур», а затем «Югра». Напомним, что в прошлом сезоне «Сибирь» выбила «Адмирал» из плей-офф уже в первом раунде.
Пробился в плей-офф и китайский «Куньлунь», подтвердивший тем самым неписанное правило, что новички КХЛ в первом сезоне стартуют сверхуспешно.
Соперником «Адмирала» в первом раунде плей-офф, скорее всего, будет магнитогорский «Металлург».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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