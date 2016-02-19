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"Адмирал" в плей-офф отправится в Сибирь
Домашняя победа над хабаровским «Амуром» не помогла приморцам остаться на пятом месте
Владивосток. 18 февраля. «Фетисов Арена», 5,3 тыс. зрителей. 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
1:0 – Макаров (Кузнецов, Подшендялов) – 07:26.
2:0 – Горшков (Кинрейд, Земченок) – 17:31 (5x4).
2:1 – Вяч.Ушенин Вячеслав (Вл.Ушенин, Курбатов) – 32:25.
3:1 – Бут (Земченок) – 59:30 (п.в.).
Вратари: Налимов – Аликин.
Броски: 30 (16-7-7) – 31 (9-12-10).
Вбрасывания: 28 (9-7-12) – 36 (7-17-12).
Штраф: 45 (2-18-25) – 16 (8-4-4).
Андрей НИКОЛИШИН, главный тренер ХК «Амур»:
- С победой поздравляю «Адмирал». Самое плохое в игре, что главными действующими лицами были судьи, а не игроки и болельщики. Это печально и обидно.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Последнюю игру в регулярке проводили дома, хотели порадовать болельщиков. Тем более, что мы давно не побеждали в основное время. Психологически перед стартом плей-офф было важно получить три очка. Соглашусь с коллегой, со стороны судейства был перебор.
Всего лишь одна победа в двух матчах дальневосточного дерби вывела «Адмирал» на «Сибирь» (Новосибирск», с которой «Адмирал» в этом сезоне разделил очки поровну, обыграв дома 4:2 и уступив на выезде 0:2.
Первые два матча серии до четырех побед «Адмирал» проведет в гостях. Матчи серии проводятся 22, 24, 26, 28 февраля, и если понадобится 1, 3 и 5 марта 2016 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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