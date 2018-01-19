"Луч-Энергия" сыграл вничью второй матч подряд

Забивать у приморцев пока некому

«Луч-Энергия», перед которым поставлена задача сохранить прописку в первом дивизионе, начал подготовку в Турции с двух ничьих – после 1:1 с казахстанским клубом «Жетысу» последовала нулевая ничья с действующим чемпионом Румынии «Вииторулом».

В поединке против «Жетысу» голом отметился нападающий Андрей МЯЗИН, первую часть первенства проведший в своеобразном «анабиозе», часто выходя лишь на замену.

В Белеке подопечные Александра ГРИГОРЯНА планируют сыграть еще два товарищеских матча.

Напомним, что под руководством Александра Григоряна «Луч» в сезоне-2013/14 занял в ФНЛ восьмое место, вышел в полуфинал Кубка России 2013-2014 и стал обладателем Кубка ФНЛ 2014 года. Далее Григорян работал в Тосно, Хабаровске, Ташкенте и Махачкале.

В настоящее время «Луч-Энергия» занимает в первенстве ФНЛ спасительное 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета. При этом у приморцев очень тяжелый календарь весенней части.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»