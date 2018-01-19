Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" сыграл вничью второй матч подряд
Забивать у приморцев пока некому
«Луч-Энергия», перед которым поставлена задача сохранить прописку в первом дивизионе, начал подготовку в Турции с двух ничьих – после 1:1 с казахстанским клубом «Жетысу» последовала нулевая ничья с действующим чемпионом Румынии «Вииторулом».
В поединке против «Жетысу» голом отметился нападающий Андрей МЯЗИН, первую часть первенства проведший в своеобразном «анабиозе», часто выходя лишь на замену.
В Белеке подопечные Александра ГРИГОРЯНА планируют сыграть еще два товарищеских матча.
Напомним, что под руководством Александра Григоряна «Луч» в сезоне-2013/14 занял в ФНЛ восьмое место, вышел в полуфинал Кубка России 2013-2014 и стал обладателем Кубка ФНЛ 2014 года. Далее Григорян работал в Тосно, Хабаровске, Ташкенте и Махачкале.
В настоящее время «Луч-Энергия» занимает в первенстве ФНЛ спасительное 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета. При этом у приморцев очень тяжелый календарь весенней части.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
Новости тематики
- "Луч-Энергия" сыграл вничью второй матч подряд
- Один из самых высокооплачиваемых игроков "Луча-Энергия" перебрался в Тамбов
- "Адмирал" расстался с главным тренером 13-го числа
- После ухода легионеров "Адмирал" преобразился
- "Луч-Энергия" отправился в Турцию
- Разин показал, за счет чего должен побеждать "Адмирал"
- В хоккейном клубе "Адмирал" продолжается большая чистка
- "Адмирал" возглавил Андрей Разин
- "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- У "Луча-Энергия" новый, но хорошо известный приморцам главный тренер
Новости раздела
- "Луч-Энергия" сыграл вничью второй матч подряд
- Один из самых высокооплачиваемых игроков "Луча-Энергия" перебрался в Тамбов
- "Адмирал" расстался с главным тренером 13-го числа
- После ухода легионеров "Адмирал" преобразился
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
- "Луч-Энергия" отправился в Турцию
- "Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2
- Разин показал, за счет чего должен побеждать "Адмирал"
- "Спартак-Приморье" победил действующего чемпиона
- В хоккейном клубе "Адмирал" продолжается большая чистка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты
- Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
- В Хабаровском крае вложат в развитие аэропортов около 6 млрд рублей
- Россиянам без официального стажа работы продолжают отказывать в назначении пенсии
- Монеты постепенно изымут из оборота
- Власти Приморья поспешили построить нефтеперерабатывающий завод
- "Такая база нужна нам самим"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области