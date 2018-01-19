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"Луч-Энергия" проиграл чемпиону Румынии
Судья поставил два пенальти в ворота команды из Владивостока
«Луч-Энергия», перед которым поставлена задача сохранить прописку в первом дивизионе, потерпел первое поражение на сборах в турецком Белеке. После ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Жетысу» последовало поражение от действующего чемпиона Румынии «Вииторула» 2:4.
«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Стешин (Фомин, 43), Насадюк, Марущак, Маляка (Ким, 63), Машнев (Мязин, 43), Пономаренко, Павленко (Носов, 67), Гелоян (Хлебородов, 76), Гордиенко.
Как сообщает официальный сайт клуба, счет в матче открыли подопечные Георгия ХАДЖИ: Максим НАСАДЮК сфолил в своей штрафной против нападающего румын, и 18-летний Александр МЭЦАН четко реализовал пенальти. В середине первого тайма он же точным ударом метров с 25-ти удвоил преимущество свой команды. Спустя несколько минут «Луч» один мяч отыграл: прерывая прострел Ишхана ГЕЛОЯНА, защитник «Вииторула» отправил мяч в свои ворота. Однако еще до перерыва чемпион Румынии вновь увеличил свое преимущество до двух мячей: отличился Роберт ХОДОРОДЖА. В начале второго тайма Андрей МЯЗИН после передачи Гелояна сделал счет 2:3. Однако последнее слово в этом матче осталось за «Виитурулом» и главным арбитром, назначившим второй пенальти в ворота «Луча-Энергии».
Следующую контрольную игру наша команда проведет 22 января против казахстанского "Тобола".
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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