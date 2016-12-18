www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.75 р. 100 JPY: 52.2 р.
EUR: 64.48 р. 10 CNY: 88.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Спартак-Приморье" потерпел сокрушительное поражение в Самаре

18 Декабря 2016, 08:04 | Владивосток

Поначалу игра складывалась для красно-белых неплохо

17 декабря. Суперлига - Первый дивизион. Самара, УК «МТЛ Арена». «Самара» (Самара) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 87:55 (23:21, 17:10, 26:17, 21:10)

«Самара»: Жуканенко – 25 очков (11 подборов, 4 передачи), Фидий – 16, Корчагин – 15 (5 передач), Зозулин -13.

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 18 очков (10 подборов), Матеюнас - 11, Ганькевич - 7, Громыко - 6, Черныш - 6, Анисимов - 6, Белов - 3, Агапов - 1.

«Спартак-Приморье» в отсутствие своего главного снайпера Федора КЛЮЧНИКОВА сумел набрать лишь 55 очков - худшая результативность в сезоне.

Сергей ЗОЗУЛИН, главный тренер БК «Самара»:

- Было явно видно, что и сегодня, и в предыдущем матче, мы и по составу, и по игре, и по многим другим моментам сильнее соперника. Хотя сегодня у нас в начале что-то не получалось, но есть состав, который можно передернуть — усилить одну позицию, другую, чтобы командный механизм все-таки заработал... Я благодарен ребятам. И рад за Максима КРИВОШЕЕВА, который играл у нас, а сейчас лидер во Владивостоке, рад за Милоша ПАВИЧЕВИЧА, который получил возможность работать главным тренером. Теперь будем готовиться к кубковому матчу — нам нужно выходить в «Финал четырех» и брать Кубок! Но настраивать команду всегда сложно, потому что пока есть моменты с пониманием философии игры вразнобой.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Поздравляю «Самару» с заслуженной победой. Мы сегодня не смогли оказать им достойного сопротивления. Очень жаль, но ничего, все еще впереди, прошла только половина сезона, мы будем работать над своими ошибками, чтобы такого больше не повторилось. Сложно сейчас сказать, какой фактор оказался решающим — нужно поглубже проанализировать игру, понять ошибки. На горячую голову не могу ничего сказать. Да, поначалу игра складывалась для нас неплохо. Но потом мы пару раз проиграли в защите, пропустили ненужные очки. В конце второй четверти этот матч и был проигран. Но чтобы выяснить, почему так произошло, нужно уже анализировать и смотреть более детально.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет уже в новом году. 8 января на своей площадке красно-белые примут своего самого принципиального соперника – ПСК «Сахалин».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Самара»

 


 

 

 

 
Автор: Олег Клименко
Теги: "спартак-приморье"  баскетбол  самара 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru