Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" потерпел сокрушительное поражение в Самаре
Поначалу игра складывалась для красно-белых неплохо
17 декабря. Суперлига - Первый дивизион. Самара, УК «МТЛ Арена». «Самара» (Самара) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 87:55 (23:21, 17:10, 26:17, 21:10)
«Самара»: Жуканенко – 25 очков (11 подборов, 4 передачи), Фидий – 16, Корчагин – 15 (5 передач), Зозулин -13.
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 18 очков (10 подборов), Матеюнас - 11, Ганькевич - 7, Громыко - 6, Черныш - 6, Анисимов - 6, Белов - 3, Агапов - 1.
«Спартак-Приморье» в отсутствие своего главного снайпера Федора КЛЮЧНИКОВА сумел набрать лишь 55 очков - худшая результативность в сезоне.
Сергей ЗОЗУЛИН, главный тренер БК «Самара»:
- Было явно видно, что и сегодня, и в предыдущем матче, мы и по составу, и по игре, и по многим другим моментам сильнее соперника. Хотя сегодня у нас в начале что-то не получалось, но есть состав, который можно передернуть — усилить одну позицию, другую, чтобы командный механизм все-таки заработал... Я благодарен ребятам. И рад за Максима КРИВОШЕЕВА, который играл у нас, а сейчас лидер во Владивостоке, рад за Милоша ПАВИЧЕВИЧА, который получил возможность работать главным тренером. Теперь будем готовиться к кубковому матчу — нам нужно выходить в «Финал четырех» и брать Кубок! Но настраивать команду всегда сложно, потому что пока есть моменты с пониманием философии игры вразнобой.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Поздравляю «Самару» с заслуженной победой. Мы сегодня не смогли оказать им достойного сопротивления. Очень жаль, но ничего, все еще впереди, прошла только половина сезона, мы будем работать над своими ошибками, чтобы такого больше не повторилось. Сложно сейчас сказать, какой фактор оказался решающим — нужно поглубже проанализировать игру, понять ошибки. На горячую голову не могу ничего сказать. Да, поначалу игра складывалась для нас неплохо. Но потом мы пару раз проиграли в защите, пропустили ненужные очки. В конце второй четверти этот матч и был проигран. Но чтобы выяснить, почему так произошло, нужно уже анализировать и смотреть более детально.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет уже в новом году. 8 января на своей площадке красно-белые примут своего самого принципиального соперника – ПСК «Сахалин».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Самара»
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" потерпел сокрушительное поражение в Самаре
- "Адмирал" оказался на грани вылета
- Лучшего игрока "Луча-Энергия" забирает московский "Спартак"
- "Адмирал" переигрывал чемпиона, но в итоге проиграл третий матч подряд
- "Адмирал" не смог достойно ответить Петербургу
- Победная серия "Адмирала" прервалась в Екатеринбурге
- Клуб "Луч-Энергия" лишился главного тренера
- Игроки "Луча-Энергия" свое дело сделали, ждут расчета в рублях
- "Адмирал" одержал победу после двух поражений подряд
- "Спартак-Приморье" продлил победную серию в Ижевске
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" потерпел сокрушительное поражение в Самаре
- "Спартак-Приморье" разгромил на выезде команду своего бывшего игрока
- Вратарь "Адмирала" признан звездой КХЛ
- Приморские волейболистки вышли на первые роли в Высшей лиге
- "Адмирал" оказался на грани вылета
- Лучшего игрока "Луча-Энергия" забирает московский "Спартак"
- "Адмирал" переигрывал чемпиона, но в итоге проиграл третий матч подряд
- "Адмирал" не смог достойно ответить Петербургу
- "Адмирал" одержал первую победу после возвращения во Владивосток
- Защитник "Луча-Энергии" сегодня дебютирует в сборной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- По автомобилям с правым рулем 1 января нанесут смертельный удар
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Известный российский холдинг скупает земли в Приморье