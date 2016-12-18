"Спартак-Приморье" потерпел сокрушительное поражение в Самаре

Поначалу игра складывалась для красно-белых неплохо

17 декабря. Суперлига - Первый дивизион. Самара, УК «МТЛ Арена». «Самара» (Самара) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 87:55 (23:21, 17:10, 26:17, 21:10)

«Самара»: Жуканенко – 25 очков (11 подборов, 4 передачи), Фидий – 16, Корчагин – 15 (5 передач), Зозулин -13.

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 18 очков (10 подборов), Матеюнас - 11, Ганькевич - 7, Громыко - 6, Черныш - 6, Анисимов - 6, Белов - 3, Агапов - 1.

«Спартак-Приморье» в отсутствие своего главного снайпера Федора КЛЮЧНИКОВА сумел набрать лишь 55 очков - худшая результативность в сезоне.

Сергей ЗОЗУЛИН, главный тренер БК «Самара»:

- Было явно видно, что и сегодня, и в предыдущем матче, мы и по составу, и по игре, и по многим другим моментам сильнее соперника. Хотя сегодня у нас в начале что-то не получалось, но есть состав, который можно передернуть — усилить одну позицию, другую, чтобы командный механизм все-таки заработал... Я благодарен ребятам. И рад за Максима КРИВОШЕЕВА, который играл у нас, а сейчас лидер во Владивостоке, рад за Милоша ПАВИЧЕВИЧА, который получил возможность работать главным тренером. Теперь будем готовиться к кубковому матчу — нам нужно выходить в «Финал четырех» и брать Кубок! Но настраивать команду всегда сложно, потому что пока есть моменты с пониманием философии игры вразнобой.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Поздравляю «Самару» с заслуженной победой. Мы сегодня не смогли оказать им достойного сопротивления. Очень жаль, но ничего, все еще впереди, прошла только половина сезона, мы будем работать над своими ошибками, чтобы такого больше не повторилось. Сложно сейчас сказать, какой фактор оказался решающим — нужно поглубже проанализировать игру, понять ошибки. На горячую голову не могу ничего сказать. Да, поначалу игра складывалась для нас неплохо. Но потом мы пару раз проиграли в защите, пропустили ненужные очки. В конце второй четверти этот матч и был проигран. Но чтобы выяснить, почему так произошло, нужно уже анализировать и смотреть более детально.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет уже в новом году. 8 января на своей площадке красно-белые примут своего самого принципиального соперника – ПСК «Сахалин».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Самара»















