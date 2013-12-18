Во Владивостоке энергетики отменили отключение "Фетисов Арены"

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) и должники при участии администрации Приморья нашли компромиссное решение.

Как сообщалось ранее, ДЭК с 19 декабря планирова ввести ограничения поставок электроэнергии на объекты ООО "Спортивный клуб "Полюс", обслуживающее КСК "Фетисов-Арена", домашнюю арену хоккейного клуба "Адмирал". Долг ООО превышает 5 млн рублей.

ДЭК также планировал применить ограничительные санкции в отношении ООО "Аркада", задолжавшего энергетикам свыше 1,5 млн рублей. Компании является застройщиком Приморского театра оперы и балета.

Однако после "китайского предупреждения" со стороны энергетиков должники начали искать выход из сложившейся ситуации. В ДЭК надеются, что достигнутые договоренности позволят стабилизировать ситуацию с расчетами уже в ближайшее время

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.