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Американский нападающий Дэвид Бут вернулся во Владивосток
Один из лучших игроков "Адмирала" не смог пробиться в состав «Анахайма»
Хоккейный клуб «Адмирал» заключил односторонний контракт до конца сезона с американским форвардом Дэвидом БУТОМ. В сезоне-2015/16 31-летний легионер уже выступал за «Адмирал» и набрал 16 (6+10) очков в 28 матчах. Ранее озвучивалась информация, что Бут подпишет контракт с «Авангардом», но в итоге забивной нападающий вернулся во Владивосток.
Дэвид Бут на драфте НХЛ 2004 года был выбран во втором раунде под общим 53 номером командой «Флорида Пантерз». 22 октября 2011 года был обменян в «Ванкувер Кэнакс». В июне 2014 года «Ванкувер» выкупил его контракт. Чемпион мира среди юниоров 2002, чемпион мира среди молодежи 2004, участник чемпионата мира 2008.
В команде из столицы Приморья Бут дебютировал год назад. В восьми встречах сделал восемь голевых передач, забросил две шайбы, а также реализовал два буллита, которые принесли победы «Адмиралу».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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