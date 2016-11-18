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Американский нападающий Дэвид Бут вернулся в КХЛ
18 Ноября 2016, 06:04 | Владивосток
Один из лучших игроков "Адмирала" не смог пробиться в состав «Анахайма»
Американский форвард Дэвид БУТ на драфте НХЛ 2004 года был выбран во втором раунде под общим 53 номером командой «Флорида Пантерз». 22 октября 2011 года был обменян в «Ванкувер Кэнакс». В июне 2014 года «Ванкувер» выкупил его контракт. Чемпион мира среди юниоров 2002, чемпион мира среди молодежи 2004, участник чемпионата мира 2008.
В команде из столицы Приморья Бут дебютировал год назад. В восьми встречах сделал восемь голевых передач, забросил две шайбы, а также реализовал два буллита, которые принесли победы «Адмиралу».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото КХЛ.
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