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"Луч-Энергия" после поражения в Москве стал худшей командой первенства
Проиграв «Динамо» в добавленное время желто-синие делят последние места с «Кубанью»
17 августа. Первенство ФНЛ. Химки. Стадион «Арена Химки», 3,8 тыс. зрителей. «Динамо» (Москва) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 3:2 (0:0). Голы: С. Терехов (55), Темников (87), 3:2 Зотов (90+1) - Грицаенко (78), 2:2 С. Терехов (89, автогол).
«Динамо»: Шунин (к), Морозов, Белоруков, Рыков, С.Терехов, Кузьмин (Катрич, 67), Драгун (Сапета, 84), Зотов, Ташаев (Темников, 58), Панченко, Луценко (Бечирай, 76).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Коломыц, Грицаенко, Попов (к), Кашкавал, Килин (Пономаренко, 82), Машнев, Гриднев, Петраков (Минич, 69), Михалев (Насадюк, 57), Гордиенко (Носов, 65).
«Луч-Энергия» в Москве бился как будто это был решающий матч на вылет и едва не сотворил сенсацию, уйдя от поражения под занавес матча. Но уже в компенсированное время. Отметим, что в запасе остался недавний капитан РЕБКО, так и не показавший в этом сезоне игры, которую от него ждут.
«Динамовцы», как и ожидалось, со стартовым свистком захватили инициативу, а «Луч» ушел в массированную оборону, что у него неплохо получается. На перерыв команды ушли при нулях на табло.
После перерыва хозяева сумели найти брешь в защитных порядках приморцев уже на 55-ой минуте. Лучший бомбардир «Динамо» ПАНЧЕНКО бросил в прорыв ЛУЦЕНКО, тот протащил мяч до лицевой и вернул к дальней штанге все тому же Панченко. Две попытки бомбардира накрыли защитник и вратарь, но набежавший Сергей ТЕРЕХОВ вколотил мяч под перекладину – 1:0. Игра неспешно катилась к минимальной победе «Динамо», когда грянул гром среди ясного неба - Грицаенко вколачивает мяч в угол после розыгрыша стандарта на 78-ой минуте.
Следующие десять минут на поле прошли под валом атак хозяев и на 87-й минуте ТЕМНИКОВ добил мяч в сетку – 2:1. Но самое интересное только начиналось. Спустя две минуты безобидный навес со штрафного должен был прилететь в руки ШУНИН, но автор первого гола Терехов решил не рисковать, вынести мяч подальше, и отправил его точно в дальний угол своих ворот. Казалось, все, достойная ничья у «Луча» в кармане, но бывшие представители премьер-лиги выжали максимум из компенсированных минут. Зотов поразил дальний угол ворот Гаврилова и обидное поражение «Луча». Уже пятое в 8 стартовых матчах. Осле этого тура наша команда делит последние места с «Кубанью», имея в «активе» 5 очков.
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер ФК «Динамо»:
- Первое, что хотелось бы отметить: хоть у нас и «новая» команда, но сегодня игроки показали, что уже стали коллективом. Они поняли, где и для кого играют. Вне зависимости от счета на табло и от того, сколько минут осталось до финального свистка, они играют на победу. И эту игру они выиграли, показав характер. Пропущенные же мячи будем разбирать. Скажу лишь, что непозволительно пропускать при минимальных подходах к нашей штрафной. За характер я игрокам говорю спасибо. Что касается качества – будем смотреть и разбирать ошибки.
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Мы выбрали своеобразную тактику. Игроки четко выполняли установку, все делали правильно, хотя остроты в атаке в первом тайме нам не хватало. Во второй же половине мы играли лучше. После пропущенного гола не опустили руки и пошли вперед, забили гол. Могу сказать, что сегодня мы не заслуживали поражения. Если не соблюдается фэйрплей, то играть смысла нет. По игре же – мы отработали хорошо, хоть и не без ошибок (пресс-служба «Динамо»).
Хабаровский «СКА-Энергия» вырвал победу 3:2 в Саратове в добавленное время благодаря дублю бывшего лидера «Луча» Руслана КОРЯНА.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Динамо".
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