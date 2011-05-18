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Спорт стал доступнее
Во Владивостоке открылся новый фирменный магазин СПОРТЛАНДИЯ, который предлагает одежду, обувь, тренажеры, велосипеды, кемпинговое снаряжение, а также все для плавания, настольного тенниса и других видов спорта по САМОЙ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ в городе.
Сеть спортивных магазинов СПОРТЛАНДИЯ включает 122 магазина в России и СНГ и представляет одежду, обувь, спортивное снаряжение и инвентарь как всемирно известных производителей – Adidas, Reebok, Puma, ASICS, Nike и т.д., так и более демократичных марок - Outventure, Demix, Termit, Joss и др.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что весь товар закупается напрямую у производителей, что обуславливает сразу два неоспоримых преимущества. Во-первых, появление подделок исключено в принципе. Во-вторых, отсутствие посредников обеспечивает адекватные цены. Например, немецкие кроссовки Demix стоят здесь всего 890 руб. А для спортивных школ и секций - специальные условия.
СПОРТЛАНДИЯ: пр-т 100-летия Владивостоку, 51 (рядом с магазином «Океан»), тел: (4232) 36-58-58, www.sportlandia.ru. Легко найти, удобно парковаться!
Время работы – с 10.00 до 21.00, без выходных. Реклама.
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