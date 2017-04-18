"Луч-Энергия" потерпел разгромное поражение от "Спартака-2"

Главный тренер приморцев посетовал на отсутствие в его команде игроков с высоким индивидуальным мастерством

17 апреля. Первенство ФНЛ. Москва, стадион «Спартак», 300 зрителей. «Спартак-2» - «Луч-Энергия» - 3:0 (0:0)

«Спартак-2»: Селихов, Кутин, Лихачев, Хомуха, Леонтьев, Тимофеев, Савичев (Сакала, 81), Бакаев (Самсонов, 76), Давыдов (Руденко, 84), Нимели (Шанбиев, 72), Мелкадзе.

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Грицаенко, Попов, Коломыц (Белоногов, 90+1), Гриднев, Носов (Михалев, 76), Ребко, Килин, Пономаренко, Машнев (Минич, 69), Столбовой (Гордиенко, 56).

Голы: Мелкадзе (47), Давыдов (53), Савичев (75).

Предупреждения: Грицаенко (2), Бакаев (17, грубая игра), Селихов (87, затяжка времени).

«Луч-Энергия» не смог одержать первую победу в противостоянии со второй командой «Спартака» - обе встречи во Владивостоке завершились вничью, в Москве оба раза успех праздновали хозяева.

Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер ФК «Спартак-2»

- Мы анализировали матчи «Луча» - за семь последних туров эта команда шесть раз сыграла вничью при одном поражении - и приняли решение максимально активно сыграть в атаке. У нас получилось: забили три гола, создали еще моменты. К сожалению, в обороне действовали не так надежно, как планировалось: соперник доставил нам определенные неприятности. Но благодаря уверенной игре СЕЛИХОВА в наши ворота не влетел ни один мяч.

- Сегодня вы использовали схему с тремя защитниками и тремя нападающими.

- Это принесло результат. Да, в обороне пришлось тяжелее, особенно когда во втором тайме атаки «Луча» стали носить позиционный характер. Но в целом три нападающих и два активных фланговых футболиста сыграли остро. Выполнили все, о чем мы договаривались.

- Почему удалось забить только во втором тайме?

- Реализация моментов - важнейший аспект в игре любой команды. Если бы в начале матча ДАВЫДОВ сумел открыть счет, играть стало бы полегче. Но ребята выигрывали большинство единоборств в атаке, и в конце концов это принесло положительный результат.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- В первом тайме у нас были моменты – попали в перекладину, НОСОВ выходил один на один. Игра в целом давалась, играли хорошо, отвечали атакой на атаку. Но в начале второго тайма провалились, пропустили подряд два мяча, после чего пришлось раскрываться и бежать вперед. У «Спартака-2» есть ребята, которые находятся под основным составом, обладают хорошим индивидуальным мастерством. Они и решили судьбу матча. У нас, к сожалению, таких футболистов нет. Моменты мы создаем, а вот реализовать не можем.

- В чем, на ваш взгляд, причины провала в начале второго тайма?

- Еще раз скажу про индивидуальное мастерство футболистов соперника. Возможно, на это наложилась какая-то несобранность и невнимательность с нашей стороны. Будем разбираться.

- Как дела с финансированием в клубе?

- Зарплату выплачивают. С премиальными пока неясно.

После этого тура «Луч-Энергия» занимает 12-е место, набрав 38 очков.

«СКА-Хабаровск» обыграл на свое поле «Зенит-2» благодаря голу экс-игрока «Луча» КОРЯНА с пенальти на 89-ой минуте. Клуб из Хабаровска остался на третьей строчке турнирной таблицы, проходит в стыковые игры.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Спартак-2» (Москва)