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Футбол: "Лучу" пока не хватает сил на весь матч
Тем не менее команда из Владивостока начала новую беспроигрышную серию на выезде
ОЛИМП-Первенство ФНЛ. 17 марта. Саранск. Стадион «Мордовия Арена», 2,1 тыс. зрителей. «Мордовия» (Саранск) – «Луч» (Владивосток) – 0:0
«Мордовия» (Саранск): Кобзев, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Климов, Дворецков, Мухаметшин (Петров, 57), Поярков, Адаев, Орлов (Юсупов, 80), Киреев.
«Луч» (Владивосток): Котляров, Марущак, Царикаев, Патрашко (Дзахов, 24), Степанец, Павленко, Машнев, Пономаренко, Хлебородов (Часовских, 58), Гордиенко (Белунов, 67), Визнович (Калугин, 74).
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Очень сложный матч. Мы давно не играли на таких полях и на таком прекрасном стадионе. Что касается игры, то первые пятнадцать минут складывались для нас достаточно неплохо. Нанесли, по моей памяти, три или четыре удара по воротам, один из них блокировали. То есть доставляли мяч до ворот. Потом на пятнадцать минут какое-то затишье, отдали инициативу. Последние десять минут, наверное, были равными. Во тором тайме немножко подсели. Действительно, не хватает сил, времени для работы и тренировок. Ребят после матча поблагодарил. Сегодняшнее очко – это пол-шажка, мы сдвинулись. Для нас сегодня ничья на выезде это хороший результат.
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Я считаю, что сегодняшня игра прошла в равной борьбе. В футболе если не забиваешь голы, естественно, тяжело рассчитывать на победу. Было достаточно позиционных атак. Что с нашей стороны, что стороны «Луча», немного голевых моментов. При розыгрыше стандартных оложени нам не хватало последней передачи. Так что считаю, что ничья, в любом случае, это шаг вперед.
«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Томь» 1:0. Единственный гол на второй минуте матча забил БУЛИЯ.
«Луч» после этого тура занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков. «СКА-Хабаровск» расположился на 9-ом месте, имея в активе 39 очков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК «Мордовия».
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