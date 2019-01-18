Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" проиграл на глазах у губернатора
Клуб из Владивостока остается худшим в КХЛ
Хоккей. КХЛ. 17 января. Владивосток. «Фетисов Арена», 4,2 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Северсталь» (Череповец) - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).
«Адмирал» (14): Серебряков; Захарчук – Угольников (2), Коннов (2) – В. Стрельцов (4) – А. Стрельцов (2); Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов; Кармашков – Дьяков, Глазачев – Вихарев – Воронин (2); Кубат (2) – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев.
«Северсталь» (8): Фурх (Коробов); Кинрейд (6) – Сизов, Монахов – Якимов – Лапенков; Лекомцев – Глазков (2), Вовченко – Трубачёв – Гераськин; Хабаров – Мегалинский, Михнов – Кодола – И. Захарчук; Кудако – Кулда, Эштон – Николишин – Бабенко.
Голы:
0:1 Эштон (Николишин, Кулда, 05:28)
1:1 Коньков (Кубат, 17:07-бол)
1:2 Лапенков (Николишин, 23:13)
1:3 Бабенко (32:32-бол)
2:3 Вихарев (Глазачев, Воронин, 46:27)
2:4 Монахов (Кудако, Якимов, 52:51)
Броски: 28 (10+9+9) – 15 (2+8+5)
«Адмирал» проиграл, несмотря на присутствие на трибунах губернатора.
В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Во втором периоде «Северсталь» забросила две шайбы усилиями Евгения ЛАПЕНКОВ и Егора БАБЕНКО. На 47-й минуте Денис ВИХАРЕВ сократил отставание хозяев, но вскоре Сергей МОНАХОВ сделал счет 4:2 в пользу гостей.
После игры Олег Кожемяко пообщался с командой и поздравил главного тренера «Адмирала» Сергея СВЕТЛОВА с днем рождения.
«Вы показали хорошую, дерзкую игру. А удача – она такая, бывает и так, и так. Главное верить в нее и много работать», – пожелал «морякам» глава Приморья.
Андрей РАЗИН, главный тренер ХК «Северсталь»:
– Для нас это тяжелая игра. Четвертый матч на выезде, тяжело. В движении все-таки мы проиграли, да и количество бросков говорит само за себя. Но сыграли строго, вовремя забили. Команду с победой.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Сложно такой матч комментировать. Играли неплохо, движение было, и моменты создавали. Но как-то не совсем все получилось, как нам хотелось (пресс-служба «Адмирала»).
Хабаровский «Амур» на домашнем льду проиграл финскому «Йокериту» в серии буллитов со счетом 4:5 Б.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото primorsky.ru и ХК «Адмирал»
Новости тематики
- "Адмирал" проиграл на глазах у губернатора
- В "Спартаке-Приморье" появился центровой из Африки
- Экс-мэр Владивостока напомнил об одном важном достижении
- Хоккей: в "Адмирале" продолжается перестройка
- "Спартак-Приморье" начал год с победы над одним из лидеров
- Сандлер разбил "Спартак" на своей территории
- Экс-мэр предлагает провести во Владивостоке чемпионат мира
- "Адмирал" может плохо закончить
- "Спартак-Приморье" потерпел второе поражение подряд, на этот раз от второго состава ЦСКА
- Приморье продолжает избавляться от последствий правления Миклушевского
Новости раздела
- "Адмирал" проиграл на глазах у губернатора
- В "Спартаке-Приморье" появился центровой из Африки
- Экс-мэр Владивостока напомнил об одном важном достижении
- Хоккей: в "Адмирале" продолжается перестройка
- "Адмирал" показал китайцам, на что он способен
- "Спартак-Приморье" начал год с победы над одним из лидеров
- Сандлер разбил "Спартак" на своей территории
- Экс-мэр предлагает провести во Владивостоке чемпионат мира
- "Адмирал" может плохо закончить
- "Спартак-Приморье" потерпел второе поражение подряд, на этот раз от второго состава ЦСКА
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Невиноватый я!
- Дерипаска отказался "прописываться" на острове Русском
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Российские банкиры пошли поперек воли Путина
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- Китайцы продолжают грабить Приморье
- В Приморье резидент СПВ победил коррозию
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- "Аэрофлот" ввел новые правила для снятия ажиотажа по продаже льготных авиабилетов на Дальнем Востоке