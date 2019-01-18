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"Адмирал" проиграл на глазах у губернатора

18 Января 2019, 08:08 | Владивосток

Клуб из Владивостока остается худшим в КХЛ

Хоккей. КХЛ. 17 января. Владивосток. «Фетисов Арена», 4,2 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Северсталь» (Череповец) - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).

«Адмирал» (14): Серебряков; Захарчук – Угольников (2), Коннов (2) – В. Стрельцов (4) – А. Стрельцов (2); Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов; Кармашков – Дьяков, Глазачев – Вихарев – Воронин (2); Кубат (2) – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев.

«Северсталь» (8): Фурх (Коробов); Кинрейд (6) – Сизов, Монахов – Якимов – Лапенков; Лекомцев – Глазков (2), Вовченко – Трубачёв – Гераськин; Хабаров – Мегалинский, Михнов – Кодола – И. Захарчук; Кудако – Кулда, Эштон – Николишин – Бабенко.

Голы:

0:1 Эштон (Николишин, Кулда, 05:28)

1:1 Коньков (Кубат, 17:07-бол)

1:2 Лапенков (Николишин, 23:13)

1:3 Бабенко (32:32-бол)

2:3 Вихарев (Глазачев, Воронин, 46:27)

2:4 Монахов (Кудако, Якимов, 52:51)

Броски: 28 (10+9+9) – 15 (2+8+5)

«Адмирал» проиграл, несмотря на присутствие на трибунах губернатора.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Во втором периоде «Северсталь» забросила две шайбы усилиями Евгения ЛАПЕНКОВ и Егора БАБЕНКО. На 47-й минуте Денис ВИХАРЕВ сократил отставание хозяев, но вскоре Сергей МОНАХОВ сделал счет 4:2 в пользу гостей.

После игры Олег Кожемяко пообщался с командой и поздравил главного тренера «Адмирала» Сергея СВЕТЛОВА с днем рождения.

«Вы показали хорошую, дерзкую игру. А удача – она такая, бывает и так, и так. Главное верить в нее и много работать», – пожелал «морякам» глава Приморья.

Андрей РАЗИН, главный тренер ХК «Северсталь»:

– Для нас это тяжелая игра. Четвертый матч на выезде, тяжело. В движении все-таки мы проиграли, да и количество бросков говорит само за себя. Но сыграли строго, вовремя забили. Команду с победой.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Сложно такой матч комментировать. Играли неплохо, движение было, и моменты создавали. Но как-то не совсем все получилось, как нам хотелось (пресс-служба «Адмирала»).

Хабаровский «Амур» на домашнем льду проиграл финскому «Йокериту» в серии буллитов со счетом 4:5 Б.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото primorsky.ru и ХК «Адмирал»


 
Автор:
Теги: хоккей  Олег Кожемяко  Сергей Светлов  "Адмирал"  поражение 



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