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Один из самых высокооплачиваемых игроков "Луча-Энергия" перебрался в Тамбов
Клуб из Владивостока «расчистил» платежную ведомость
Один из лучших игроков футбольного клуба «Луч-Энергия», 27-летний полузащитник Антон КИЛИН заключил контракт с ФК «Тамбов» до лета 2019 года. Один из самых высокооплачиваемых игроков «Луча» первым покинул Владивосток по окончании первой части сезона.
За «Луч-Энергия» Килин провел 59 матчей и забил 4 гола. На счету игрока в том числе победный мяч в ворота «Енисея» в 1/8 финала Кубка России.
По данным газеты «Золотой Рог», в «Луче» у Антона был контракт в районе 400 тыс. рублей в месяц, что в нынешних условиях очень накладно для клуба.
Осеннюю часть первенства ФНЛ «Тамбов» завершил на четвертом месте, «Луч-Энергия» - на 15-ом.
Антон Килин родился в Ижевске. Карьеру начал в клубе «Крылья Советов-СОК». Отыграв там сезон, вместе со всем составом перешел в «Тольятти». В 2011 году перешел в «Челябинск», в 2013 году стал игроком «Уфы». Сезон 2015/16 провел в аренде в «КАМАЗе». В июне 2016 года подписал контракт с клубом «Луч-Энергия».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото vl.ru
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