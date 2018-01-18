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Один из самых высокооплачиваемых игроков "Луча-Энергия" перебрался в Тамбов

18 Января 2018, 08:41 | Владивосток

Клуб из Владивостока «расчистил» платежную ведомость

Один из лучших игроков футбольного клуба «Луч-Энергия», 27-летний полузащитник Антон КИЛИН заключил контракт с ФК «Тамбов» до лета 2019 года. Один из самых высокооплачиваемых игроков «Луча» первым покинул Владивосток по окончании первой части сезона.

За «Луч-Энергия» Килин провел 59 матчей и забил 4 гола. На счету игрока в том числе победный мяч в ворота «Енисея» в 1/8 финала Кубка России.

По данным газеты «Золотой Рог», в «Луче» у Антона был контракт в районе 400 тыс. рублей в месяц, что в нынешних условиях очень накладно для клуба.

Осеннюю часть первенства ФНЛ «Тамбов» завершил на четвертом месте, «Луч-Энергия» - на 15-ом.

Антон Килин родился в Ижевске. Карьеру начал в клубе «Крылья Советов-СОК». Отыграв там сезон, вместе со всем составом перешел в «Тольятти». В 2011 году перешел в «Челябинск», в 2013 году стал игроком «Уфы». Сезон 2015/16 провел в аренде в «КАМАЗе». В июне 2016 года подписал контракт с клубом «Луч-Энергия».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото vl.ru

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Теги: "луч-энергия"  футбол  контракт 



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