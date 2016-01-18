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"Адмирал" уступил во второй игре подряд

18 Января 2016, 08:10 | Владивосток

В Риге «моряки» дважды отыгрывались по ходу матча, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

17 января. Рига, «Арена Рига», 4,7 тыс. зрителей. «Динамо» (Рига) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

1:0 – Дарзиньш (Мейя, Галвиньш) – 07:09.
1:1 – Блум (Лугин, Бартулис) – 28:01 (5x4).
2:1 – Толузаков (Редлихс М.) – 37:05.
2:2 – Фисенко (Лугин, Кинрейд) – 41:40.
3:2 – Толузаков (Редлихс М.) – 52:26.
4:2 – Дарзиньш (Мейя, Сейго) – 59:21 (п.в.).

Вратари: Седлачек – Бобков.

Броски: 23 (4-8-11) – 23 (8-7-8).

Штраф: 16 (2-8-6) – 16 (4-2-10).

Сравняв во второй раз, «моряки» в течении четырех минут отбивались в меньшинстве, а когда составы уровнялись, пропустили контратаку два в один и ТОЛУЗАКОВ оформил дубль. В концовке «Адмирал» снял вратаря, но пропустил в пустые ворота.

«Амур» в Хельсинки проиграл «Йокериту» 2:3 по буллитам.

На данный момент «Адмирал» остается на пятой строчке турнирной таблицы «Востока», имея 86 очков в активе. У «Амура» 62 очка и 11-е место.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Динамо» Рига.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Адмирал"  хоккей 



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