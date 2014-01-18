Баскетбол: "Спартак-Приморье" выиграл во Владивостоке у "Автодора"

Для саратовской команды это всего второе поражение в чемпионате Суперлиги.

Владивосток. 18 января. "Спартак-Приморье" (Владивосток) - "Спартак-Приморье" (Саратов) 86:74 (23:17, 9:25, 22:16, 32:16).

В "Спартаке-Приморье" дебютировал именитый новичок Петр САМОЙЛЕНКО, но главными действующими лицами победного матча стали Никита МОРГУНОВ, Павел ГРОМЫКО, Крис ФАБЕР и Алексей ГОЛЯХОВ.

Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Готовясь к этому матчу, мы понимали, что нас ждет очень серьезный соперник, относились к нему с уважением и очень серьезно готовились к этой игре. Мы видели, что команда реализовывает 41% дальних и 55% двухочковых бросков. В первой половине мы не справились с дальней атакой и быстрым нападением, не могли разобраться с игрой против пик-н-ролла и пик-н-попа. Во второй половине начали следовать комбинациям, а точнее большинством из них, выполнили установки, отдали полностью себя на площадке, играли сердцем, поэтому и выиграли. Опять же во второй половине мы агрессивней защищались, не давали выполнять чистые атаки, в нападении играли активнее, что привело к обилию фолов со стороны соперника. Что касается лично игроков, могу отметить Криса Фейбера, который провел отличную игру, и Алексея Голяхова, который вышел и переломил ход игры. Павел Громыко провел игру на своем привычном добротном уровне, он позволил нам остаться в игре в первой половине. Высокий уровень соперников привел к тому, что столкновения были на каждом участке площадки, и порой свистков было слишком много, когда играют такие команды, считаю, надо им давать поиграть.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".