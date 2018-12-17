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"Спартак-Приморье" потерпел второе поражение подряд, на этот раз от второго состава ЦСКА
Главный тренер москвичей отметил, что это была жесткая игра с кровью
Баскетбол. 16 декабря. Суперлига – Первый дивизион. Москва. ЦСКА-2 - «Спартак-Приморье» (Приморский край) - 91:71 (18:23, 24:18, 22:9, 27:21)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 17 очков, Мотовилов – 13, Калхоун – 14, Вздыхалкин - 8, Колюшкин – 7, Разумов - 7, Мартынов - 2, Чиликин – 1.
ЦСКА-2: Синегубов – 19 очков, Малейко – 14, Хоменко - 17, Лопатин - 13, Умрихин – 11, Ершов - 2.
«Спартак-Приморье»: Вздыхалкин - 17 очков, Калхоун – 13, Разумов – 13, Кривошеев – 10 (5 подборов), Мотовилов - 10, Калхоун - 13
Андрей МАЛЬЦЕВ, главный тренер БК ЦСКА-2:
- Мы проиграли первую четверть, когда «Спартак-Приморье» бросил четыре из пяти «трех» в цель, и выиграли все остальные, здорово наверстав очки в третьем отрезке. У соперника новый тренер, который только начинает строить свою команду, его резюме богатое, он опытный специалист. По содержанию выдалась очень хорошая встреча, мы совершили 15 потерь, что для нас мало – это хороший показатель, плюс неплохо попали штрафные броски. Нравится, что мы прибавляем от матча к матчу, это заметно. Сегодня была жесткая игра: с кровью, умышленными и техническими фолами, хорошо, что парни выдержали это. Рад за ЛОПАТИНА, который вторую встречу подряд пытается восстановить свой игровой ритм. Если предыдущий матч Андрей провалил, то сегодня он «проснулся».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «ЦСКА».
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