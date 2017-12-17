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Миллиардер Магомедов устал играть в хоккей во Владивостоке
Выводить «Адмирал» из кризиса будет глава одного из основных спонсоров клуба
Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ (на фото) покинул пост президента хоккейного клуба «Адмирал», его преемником стал генеральный директор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) Заирбек ЮСУПОВ (на втором фото).
Новому президенту предстоит разгрести завалы, оставленные предыдущими командами менеджеров, начиная с Александра МОГИЛЬНОГО и Александра ФИЛИППЕНКО и заканчивая Ильей СПОКОЙНОВЫМ (МИТЬКИНЫМ). При этом г-н Юсупов будет осуществлять стратегическое руководство клубом без отрыва от работы в порту.
ХК «Адмирал» был создан накануне сезона КХЛ 2013/14. Клуб принадлежит группе «Сумма» и администрации Приморского края. В первом сезоне клуб вышел в плей-офф, уступив в первом раунде магнитогорскому «Металлургу». В сезоне 2014/15 «Адмирал» сыграл хуже, заняв 9-е место в конференции «Восток» и не сумев выйти в плей-офф. Весной 2015 года «Сумма» инициировала смену менеджмента клуба. «Несмотря на то что бюджет «Адмирала» был существенно увеличен по сравнению с первым сезоном существования клуба, выступил он гораздо хуже. Причиной тому стали ошибки менеджмента, в том числе в селекционной политике», - говорил Камил ГАДЖИЕВ, нынешний заместитель гендиректора ХК «Адмирал». По некоторым данным, на зарплаты «Адмирал» тратил в сезоне 2014/15 более 500 млн рублей (на 30% больше, чем в первом сезоне).
5 июня 2015 года наблюдательный совет «Адмирала» утвердил президентом Зиявудина Магомедова, генеральным менеджером клуба Ильдар МУХОМЕТОВ. На данный момент клуб предпринимает титанические усилия, чтобы выйти из кризиса, заложенного три года назад.
17 декабря Заирбек Юсупов провел первую встречу с игроками, тренерами и коллективом клуба, во время которой обсудил финансовое состояние и стратегический план развития «Адмирала» на 2018 год.
- Хоккейный клуб ждут новые вызовы и перемены. Хочу, чтобы «Адмирал» был сильным и успешным клубом, визитной карточкой Приморского края, его гордостью. Нам важно, чтобы команда со временем вышла в лидеры КХЛ, – отметил г-н Юсупов. – Несомненно, что мы усилим поддержку детско-юношеского хоккея во Владивостоке и Приморье. Особое внимание уделим нашей молодёжной команде «Тайфун» и детской школе «Адмирала», которая должна стать «магнитом» для одаренных детей из Приморского края и полноценной школой резерва для профессионального клуба.
Досье газеты «Золотой Рог»: Юсупов Заирбек Камильевич родился в 1969 году. В 1991-м окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, в 2004 году - Московскую академию экономики и права. C 2004 по 2009 годы занимал должность начальника нефтеперекачивающей станции «Самар» ОАО «Черномортранснефть», работал в системе Центробанка России. Затем перебрался в Якутию, где задержался почти на семь лет (ЯТЭК г-н Юсупов возглавлял с февраля 2012 года по декабрь 2015 года). С марта 2016 года по настоящее время – гендиректор ПАО «Владивостокский морской торговый порт».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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