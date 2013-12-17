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БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" проиграл "Рязани"
Команда из Владивостока уступила в Рязани команде своих бывших игроков Дениса Тимакова (ныне главный тренер "зубров") и Дмитрия Гордеева.
16 декабря. Рязань, спорткомплекс ДДТ, 550 зрителей. "Рязань" - "Спартак-Приморье" (Владивосток) – 83:70 (22:14, 17:13, 28:30, 16:13)
БК "Рязань": Зибиров (22), Гордеев (17), Бартунов (11), Поляков (2), Юрчик (17), Захаров (0), Роббинс (0), Ильменков (6), Карпеко (6), Ворончихин (0), Зварыкин (2).
"Спартак-Приморье": Исаков (7), Сыроватко (12), Громыко (17), Моргунов (12), Фабер (6), Фомин (0), Узинский (2), Соловьев (4), Гринвуд (0), Голяхов (15).
Воспитанник "Спартака-Приморье" Дмитрий Гордеев против своего родного клуба провел одну из лучших игр в сезоне.
Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Сегодня мы проиграли хорошей команде. С первой четверти соперник захватил инициативу и повел с разницей в 12 очков, что непростительно на этом уровне. У "Рязани" хорошо сыграли лидеры Зибиров и Юрчик. У нас же явно не пошла игра.
Выездная серия "Спартака-Приморье" продолжится в Саранске. 19 декабря приморцы сыграют с "Рускон-Мордовией" Бориса Ливанова.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото БК "Рязань".
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