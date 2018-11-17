"Адмирал" оказался в нокауте

Команда из Владивостока потерпела седьмое поражение подряд

Хоккей. КХЛ, регулярный чемпионат. 16 ноября. Уфа. «Уфа Арена», 6 390 зрителей. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток) 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы:

1:0 (01:57) – Максим Майоров (Йоонас Кемппайнен, Захар Арзамасцев)

2:0 (22:12) – Егор Дубровский (Владимир Жарков)

3:0 (36:30) – Максим Майоров (Йоонас Кемппайнен, Владимир Ткачёв)

3:1 (56:30) – Сергей Коньков (Денис Вихарев, Владимир Бутузов)

Вратарь: Юха Метсола – Никита Серебряков.

В дебюте встречи счет открыл МАЙОРОВ. ДУБРОВСКИЙ, в падении добивший шайбу с пятачка после своего же броска, увеличил преимущество уфимцев в самом начале второго периода. Этот гол стал для 29-летнего форварда первым в КХЛ с августа 2015 года. А в конце отрезка вторую шайбу в матче забросил Майоров. Гол престижа за три с половиной минуты до сирены забил КОНЬКОВ.

«Адмирал» потерпел седьмое поражение подряд и не смог оттолкнуться от дна таблицы.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Поздравляю «Салават» с хорошей игрой и заслуженной победой. Сегодня мастерство хозяев сказалось. Противник был мобильнее и подвижнее, а мы не успевали. В единоборствах и борьбе нас опережали. Тем не менее, после 3-0, после второго периода, ребята не сдались, руки не опустили, до конца играли и заслужили один гол, который мы забили. Мы учимся, мы работаем – мы стараемся показать свою лучшую игру, и мне нравится, что команда не сдается и борется до конца.

Николай ЦУЛЫГИН, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

- Мы очень довольны сегодня. Сыграли после перерыва первый матч достаточно уверенно, и самое главное, правильно его провели. Соглашусь, что было видно, что у нас получше движение, видимо потому что «Адмирал» играет третью игру на выезде, а мы только первую. В этом у нас было преимущество. Самое главное сыграли правильно, без лишних и ненужных эмоций, все по игре и солидно.

- Много сегодня играли в позиционной атаке, но мало бросали защитники. Вы довольно как они играют, ведь они набирают мало очков?

- Первая задача защитников – обороняться, не пропускать, а не бегать вперед. Когда у них есть возможность атаковать от синей линии, они должны атаковать и делать броски. Конечно, хочется, чтобы они больше забивали и создавали, но это все должно от синей линии. Если говорить по сезону, то в нужный момент у нас были хорошие подключения, как с «Нефтехимиком» - КОЛЕДОВ, СЕРГЕЕВ и ЛАРСЕН подключались. У меня никаких вопросов по их нападению нет. Единственное, от синей линии надо больше доводить шайбу до ворот.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Салават Юлаев»