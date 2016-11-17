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"Адмирал" всухую уступил "Сибири"

17 Ноября 2016, 22:14 | Владивосток

Команда из Владивостока потерпела третье поражение в четырех матчах

17 ноября. КХЛ. Владивосток, Фетисов Арена. «Адмирал» (Владивосток) - «Сибирь» (Новосибирск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – Шумаков (Окулов, Санников) – 34:59.

0:2 – Мишарин – 59:59 (пустые ворота).

Вратари: Бобков – Тейлор.

Броски: 30 (12-5-13) – 16 (8-5-3).

Вбрасывания: 36 (17-8-11) – 27 (9-8-10).

Штраф: 8 (2-4-2) – 10 (2-4-4).

«Адмирал» (8): Бобков (57.42 – 57.59, 58.15); Мнацян – Земченок, Саболич – Райт – Краснослободцев (2); Бартулис (2) – Вишневски, Ткачев – Фисенко – Сигарев; Григорьев (2) – Курашов, Барбашев – Яковлев (2) – Лугин; Гавриленко, Казаков – Мамин – Горшков, Макаренко.

«Адмирал» начинает терять с таким трудом приобретенное преимущество в кубковой восьмерке. На этот раз приморскую команду притормозила «Сибирь», в свою очередь стремящаяся войти в эту самую восьмерку.

Хабаровский «Амур» на своем льду уступил следующему сопернику приморской команды омскому «Авангарду» 0:3. Это уже восьмое поражение хабаровчан подряд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».

 

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Теги: "Адмирал"  хоккей  "Амур" 



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