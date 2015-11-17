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"Луч-Энергия" расстается с Олегом Веретенниковым, ждет Владимира Казакова
По данным деловой газеты «Золотой Рог», команду из Владивостока может возглавить Евгений Дурнев
Безвыигрышная серия из девяти матчей и переход в зону вылета из ФНЛ стоил Олегу Веретенникову должности главного тренера «Луча-Энергия». По данным газеты «Золотой Рог», правление клуба из Владивостока во вторник приняло решение расстаться с прославленным нападающим.
Наиболее вероятен вариант, при котором «Луч-Энергия» возглавит Евгений ДУРНЕВ, в свое время успешно тренировавший «Торпедо» из Владимира, а в 2013 году работавший с московским «Торпедо». В этом случае вторым тренером может стать харизматичный Владимир КАЗАКОВ, личность легендарная для «Луча-Энергия». За клуб из Владивостока Владимир Казаков выступал в 2005-2006 гг. В 2005 году Казаков был капитаном команды, которая вышла в премьер-лигу после победы в первом дивизионе.
Олег Веретенников возглавил "Луч-Энергия" 17 июня 2015 года. Первая часть работы во Владивостоке оказалась весьма успешной - "Луч" входил в число первых команд ФНЛ, не демонстрируя при этом особо классной игры и играя практически без нападения. Катастрофа началась в конце лета и закончилось спуском в зону вылета при безвольной игре в домашних матчах. В итоге желто-синие проиграли четыре последних матча и на данный момент занимают 16-е место.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК «Луч-Энергия».
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