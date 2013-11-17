Участник Эстафеты Олимпийского огня во Владивостоке Андрей Пушкарев: Жалею лишь об одном...

В Приморье прошел этап Эстафеты Олимпийского Огня «Сочи-2014».

В числе факелоносцев был главный редактор Издательской компании «Золотой Рог» Андрей ПУШКАРЕВ.

«Первые впечатления – это огромная ответственность и, соответственно, волнение. Я помню московскую Олимпиаду-80. Тогда я был ребёнком, но всё равно осознавал, насколько это важное событие для страны. Такими же значимыми будут и Игры в Сочи!», - поделился впечатлениями Андрей Пушкарёв.

Факелоносец рассказал, что горожане очень тепло встречали участников Эстафеты.

«Люди поздравляли, со мной фотографировались взрослые и дети, приветствовали из открытых окон - даже 6-8-месячных детишек мамочки кутали в одеяла и подносили к окнам. Всем хотелось прикоснуться к эпохальному событию. Семья с криками "Ура!" бежала по тротуару вслед за мной - дай волю, они, наверное, меня бы понесли (смеется). А вообще, всё прошло очень быстро. Я мог бы бежать хоть пять километров! Жалею лишь об одном - все закончилось...» - сказал он.

Андрей пообещал поделиться интересными и где-то даже пикантными подробностями всероссийской Эстафеты в следующем номере газеты "Золотой Рог".

ZRPRESS.RU, Владивосток.