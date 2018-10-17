Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну

Команда из Владивостока потерпела восьмое поражение подряд

Хоккей. КХЛ. 16 октября. Братислава, «Словнафт-Арена». «Слован» (Братислава) - «Адмирал» (Владивосток) 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Голы: Угольников - 3 (Таталин, Черников), 3:54 - 0:1. Мерескин - 2 (бол., Глазачев, Мищенко), 8:18 - 0:2. Тэйфф - 5 (Вирта, Ржепик), 17:18 - 1:2. Черников - 4, 33:29 - 1:3. Серсен - 4 (бол., Червены, Тэйфф), 35:11 - 2:3. Желина - 3 (Тэйфф, Червены), 46:46 - 3:3. Сукель - 5 (Рау, Лишка), 47:07 - 4:3.

«Слован»: Чильяк - Серсен, Желина, Вирта, Таффе, Ржепик - Месарош, Грман, Червены, Сукель, Лишка - Яношик, Клок, Лунтер, Бэйли, Лампер - Шварни, Бачик, Рау, Чипчура, Баранов.

«Адмирал»: Красоткин - Мищенко, Ег. Антропов, Черников, Вихарев, Королев - Кубат, Таратунин, С. Коньков, Полак, Говорка - Таталин, Угольников, Глазачев, Мерескин, Кир. Воронин - Гл. Зайцев, Феоктистов, Вас. Стрельцов, Ал-р Стрельцов.

Вратари: Чильяк - Красоткин (59:30).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 30 (12+10+8) - 29 (12+11+6).

«Адмирал» проиграл восьмой матч подряд. Не помогло и возвращение на тренерский мостик главного тренера Сергея СВЕТЛОВА, пропустившего предыдущий матч из-за дисквалификации.

После первого периода «моряки» вели в счете: на заброшенные шайбы Александра УГОЛЬНИКОВА и Александра МЕРЕСКИНА хозяева ответили только точным броском Джеффа ТАФФЕ. Во второй 20-минутке соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр ЧЕРНИКОВ и Эрик ЖЕЛИНА. Желина в третьем периоде, оформил дубль, сравняв счет. Победу «Словану» принес точный бросок Матуша СУКЕЛЯ.

Одержав победу над «моряками», «орлы», впервые в сезоне закончили игровой день в зоне плей-офф.

Сергей Светлов, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Игра была интересной. Мы играли в целом неплохо. Противник по ходу встречи стал играть активней, заставил нас ошибаться. Те ошибки, которые мы сегодня сделали не позволили нам победить. Ведя в счете 2:0 и 3:1 хотя бы одно очко мы сегодня должны были завоевать. В последнее время мы часто делаем ошибки, мы на них учимся, пытаемся исправлять, но, пока не получается, будем дальше работать.

Владимир ОРСАГ, главный тренер ХК «Слован»:

- Сегодня для нас было важно выиграть, но мы плохо начали первый период. Соперник выигрывал единоборства и использовал свои шансы. Хочу сказать спасибо своим игрокам за эту победу, за этот результат. Они старались, прибавили в третьем периоде. Молодцы, особенно вратарь (пресс-служба ХК «Адмирал»).

C такими «подвигами» на льду и низкой заполняемостью домашней арены «Адмирал» рискует на следующий сезон оказаться за бортом КХЛ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Слован»