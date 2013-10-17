БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" победил в Барнауле

Победа над "АлтайБаскетом" стала первой для клуба из Владивостока после возвращения в Суперлигу.

"АлтайБаскет" (Барнаул) - "Спартак-Приморье" 61:73 (21:15, 12:20, 14:20, 14:18).

"Спартак-Приморье": СЫРОВАТКО - 25 очков (7 подборов, 1 перехват), УЗИНСКИЙ - 11 (2 подбора, 1 перехват), ГРЕСЕВ - 10 (2 перехвата), МОРГУНОВ - 8 (5 подборов, 5 передач, 1 перехват), ГРОМЫКО - 6 (6 подборов, 1 перехват), ФОМИН - 5 (1 подбор, 1 передача, 1 перехват), СОЛОВЬЕВ - 4 (1 передача, 1 перехват), ОРТЕГА - 2 (2 подбора, 4 передачи), ГОЛЯХОВ - 2 (1 подбор, 3 передачи, 1 перехват).

Следующую игру наша команда проведет на домашней арене. 20 октября "Спартак-Приморье" будет принимать действующего чемпионат Суперлиги "Урал" из Екатеринбурга. Начала матча в 18:00. Вход в СК "Олимпиец" свободный!

Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Мы обыграли очень хорошую команду, и мы довольны этой победой. У нас молодая команда, многие игроки никогда до этого сезона не играли вместе, и именно поэтому меня радует, что команда сделала правильные выводы после первой игры с "Новосибирском". Хочу отметить Павла Громыко, который после травмы вышел и внес существенный вклад в победу, Илью Сыроватко, который сыграл на том уровне, на котором он должен играть на протяжении всего сезона. Хорошо сыграла "скамейка", Дмитрий Узинский очень удачно заменил Громыко, когда тот уже не смог продолжать играть, и решил исход матча. В целом, была выполнена тренерская установка, и отсюда результат.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".