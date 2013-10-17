www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" победил в Барнауле

17 Октября 2013, 09:10 | Владивосток

Победа над "АлтайБаскетом" стала первой для клуба из Владивостока после возвращения в Суперлигу.

"АлтайБаскет" (Барнаул) - "Спартак-Приморье" 61:73 (21:15, 12:20, 14:20, 14:18).

"Спартак-Приморье": СЫРОВАТКО - 25 очков (7 подборов, 1 перехват), УЗИНСКИЙ - 11 (2 подбора, 1 перехват), ГРЕСЕВ - 10 (2 перехвата), МОРГУНОВ - 8 (5 подборов, 5 передач, 1 перехват), ГРОМЫКО - 6 (6 подборов, 1 перехват), ФОМИН - 5 (1 подбор, 1 передача, 1 перехват), СОЛОВЬЕВ - 4 (1 передача, 1 перехват), ОРТЕГА - 2 (2 подбора, 4 передачи), ГОЛЯХОВ - 2 (1 подбор, 3 передачи, 1 перехват).

Следующую игру наша команда проведет на домашней арене. 20 октября "Спартак-Приморье" будет принимать действующего чемпионат Суперлиги "Урал" из Екатеринбурга. Начала матча в 18:00. Вход в СК "Олимпиец" свободный!

Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Мы обыграли очень хорошую команду, и мы довольны этой победой. У нас молодая команда, многие игроки никогда до этого сезона не играли  вместе, и именно поэтому меня радует, что команда сделала правильные выводы после первой игры с "Новосибирском". Хочу отметить Павла Громыко, который после травмы вышел и внес существенный вклад в победу, Илью Сыроватко, который сыграл на том уровне, на котором он должен играть на протяжении всего сезона. Хорошо сыграла "скамейка", Дмитрий Узинский очень удачно заменил Громыко, когда тот уже не смог продолжать играть, и решил исход матча. В целом, была выполнена тренерская установка, и отсюда результат.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  суперлига 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru