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"Адмирал" потерпел второе поражение дома

17 Сентября 2017, 19:41 | Владивосток

Команда из Владивостока после великолепной победы над ЦСКА уступила в овертайме «Витязю»

16 сентября. КХЛ. Владивосток, КСК «Фетисов Арена», 4,8 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Витязь» (Подольск) – 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1).    

«Адмирал» (12): Бобков; Блум – Бартулис (2), Глазачев – Райт – Саболич (4); Моррисонн – Волченков, Ткачев (2) – Краснослободцев – Александров; Мнацян (2) – Земченок, Казаков – Сергеенко (2) – Жафяров; Курашов, Бутузов – Махановский – Манукян, Макаренко.

«Витязь»: Сапрыкин; Головков – Семtнов, Макеев – Никулин – Афиногенов (4); Катичев (2) – Бурстрtм, Копейкин – Хорак – Швец-Роговой; Паутов – Мозик, Выглазов – Риссанен – Манкинен; Воронков, Ворошило – Яценко (2) – Панков, Горохов.

Броски: 20 (7+6+7+0) – 33 (6+11+14+1).           

Голы:

1:0 Краснослободцев (Моррисонн, Ткачев, 0.57)

2:0 Александров (Бартулис, Ткачев, 6.54, б.)

2:1 Афиногенов (Никулин, 21.27)

2:2 Макеев (Хорак, 27.22, м.)

3:2 Курашов (Ткачев, Райт, 40.39)

3:3 Мозик (Хорак, 58.34)

3:4 Бурстрем (61.28)

«Адмирал» открыл счет уже на первой минуте матча – отличился КРАСНОСЛОБОДЦЕВ, а через 6 минут удвоил счет стараниями АЛЕКСАНДРОВА. Но «Витязь» сумел вначале сравнять счет, а затем отыграться с 2:3. В итоге третий домашний овертайм «Адмирала» и второе поражение за пределами основного времени.

 Валерий БЕЛОВ, главный тренер ХК «Витязь»:

- Очень важные два очка. Тем более, что игра складывалась непросто – мы все время отыгрывались. Мы стремились не проиграть начало, потому что здесь иного факторов – и площадка, и время ранее. К сожалению, не смогли. Хорошо, что сумели отыграться.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Нам удался первый период, особенно начало. Забили хорошие голы и нас это успокоило. На второй период вышли, думая, что все так и будет продолжаться. К сожалению, этого не произошло. Соперник немножко добавил скорости, а мы этот момент упустили.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

Автор:
Теги: "Адмирал"  хоккей  александр андриевский 



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