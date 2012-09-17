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Во Владивостоке Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках завершился красочным шоу
Во Владивостоке победой бельгийца Сильвиана ЭНТЕ завершился чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках. В рамках торжественного закрытия первенства творческие коллективы Владивостока показали участникам и гостям красочное шоу.
«Чемпионат организован на очень высоком уровне, - приводит слова занявшего второе место француза Жан Бруно ПАСТОРЕЛЛО PrimaMedia. - Думаю, что всем спортсменам понравилось то, что прошло здесь, несмотря на всю сложность гонки. В России и во Владивостоке я впервые. Могу судить о городе и об острове Русском, глядя на них со стороны моря, - очень красивая природа. Я доволен своим результатом, но соперники были достойными, поэтому пришлось уступить первую ступень пьедестала почета».
Как сообщает VL.ru, церемония закрытия чемпионата началась с шоу мыльных пузырей. Затем на сцену пригласили всех участников для вручения наград. Также в рамках мероприятия на сцену поднялся гребец Иван ШТЫЛЬ - бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, которому вручили Почетный знак первой степени «За заслуги перед Владивостоком».
После вручения наград победителям и призерам первенства в рамках церемонии закрытия чемпионата прошли показательные выступления лучших танцевальных коллективов города, бригады морской пехоты ТОФ и Александра МИРОШНИЧЕНКО, победителя соревнований по силовому экстриму.
В завершении церемонии участники соревнований оставили автографы на символическом «полотне дружбы» и запустили в небо связки воздушных шаров.
А 14 сентября, в бухте Шамора, в рамках чемпионата мира по ралли-рейду на аквабайках прошли международные бои турнира по Панкратиону «Морская звезда». Как сообщает vl.ru, участниками соревнований стали сильнейшие бойцы по самбо, тайскому боксу, кикбоксингу, а также рукопашным и смешанным боям и других единоборств.
Первыми на ринг вышли представитель джиу-джитсу приморец Иван СТЕЛЬМАХ и победитель многих международных турниров по смешанным боям Евгений ЗЛИВКО из Амурской области. Бой закончился победой жителя Благовещенска единогласным решением судей.
Во втором бою победу одержал Алим КОКОВ из Владивостока. Удушающим приемом он смог победить своего соперника - вице-чемпиона мира по тайскому боксу Григория ПОПОВА.
В третьем поединке на ринг вышли житель Владивостока - победитель международных турниров по смешанным боям Константин КИРЕЕВ и самбист из Хабаровска Михаил ВОЛКОВ. К сожалению, приморец уступил хабаровчанину по всем статьям. Следующим на ринге появился представитель Благовещенска Павел ОХОТНИКОВ, который за два раунда техническим нокаутом справился Фирдавсой КАЮМОВЫМ из Таджикистана.
В следующем бою уже от руки владивостокца Геннадия КОВАЛЕВА- чемпиона края по рукопашному бою слег представитель Хабаровска Антон ПИЛИПЕЙКО. Судьи единогласно присудили победу нашему спортсмену.
В шестом бою встретились представитель тайского бокса из Якутии Дмитрий УШКАНОВ и кудоист Илья ЗЕЛИКА из Находки. Победу нокаутом менее чем за две минуты одержал приморец.
Разумеется, напоследок организаторы оставили самые интересные бои. Так, в седьмом поединке встретились финалист кубка мира по кик-боксингу, а также победитель многих соревнований по смешанным боям Евгений РЯЗАНОВ из Хабаровска и бразилец с японскими корнями Кигерми СУГИМОТУ. Болевым приемом победу одержал российский спортсмен.
Во втором супербою на ринг вышли гость из Бразилии Хиксон ПОНТЕС - обладатель черного пояса по джиу-джитсу и хабаровчанин Алексей ПОЛПУДНИКОВ - призер чемпионата России по у-шу, победитель многих международных турниров по смешанным боям. Победу одержал также российский боец. За полторы минуты второго раунда Алексей отправил бразильца в нокаут.
Как сообщили организаторы соревнований, следующие бои по Панкратиону пройдут во владивостокском цирке 27 октября.
«Золотой Рог».
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