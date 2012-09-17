БК «Спартак-Приморье» вернул Соловьева

«Спартак-Приморье» после сборов в Хорватии продолжает подготовку к новому сезону во Владивостоке. В ближайшие дни к команде присоединится 25-летний центровой Даниил СОЛОВЬЕВ, воспитанник приморского баскетбола и любимец местных болельщиков.

Карьера игрока началась с выступления за «Спартак-Приморье» в первенстве ДЮБЛ в 2003 году. С тех пор Соловьев прошел молодежный и основной состав главной баскетбольной команды Приморья. В сезоне 2010/11 Даниил стал чемпионом Суперлиги в составе «Спартака-Приморье». Последние полтора сезона игрок, не получив доверия со стороны главного тренера Бориса ЛИВАНОВА, провел в аренде. Почти всю вторую половину сезона 2010/11 Соловьев провел в клубе Суперлиги «Иркут» (Иркутск), а весь прошлый сезон - в подмосковном «Триумфе», в составе которого стал бронзовым призером кубка EuroChallenge и регулярной стадии чемпионата России БЕКО ПБЛ.

Гундарс ВЕТРА, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Мы достаточно долго ждали ответ от «Триумфа» и хотели, чтобы Соловьев оказался в нашей команде. Я видел этого игрока в матчах Балтийской баскетбольной лиги, в которой играл и «Вентспилс», который я возглавлял, и «Триумф». Поэтому я имею представление о возможностях игрока, и к тому же он местный, владивостокский. Политика клуба по привлечению местных игроков - правильная. Я думаю, что он провел хороший предсезонный сбор с «Триумфом» и должен приехать в форме.

- Чему будет посвящен цикл во Владивостоке?

- У нас идет подготовка к первому матчу, и к этой точке мы подошли готовыми. Нельзя сказать, что в идеальной форме. Игроки передней линии до сих пор не прибыли в расположение команды, и наша задача за оставшееся время максимально подготовиться к началу чемпионата.

«Золотой Рог».