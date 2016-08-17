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Владивосток примет финал чемпионата России по уличному баскетболу
Финал пройдет 10 сентября на Набережной Цесаревича
Владивосток во второй раз будет принимать лучшие команды России по уличному баскетболу. Впервые финал чемпионата России прошел во Владивостоке в 2014 году, тогда победу одержал владивостокский ПСРЗ, «серебро» завоевала команда «Сочи», а «бронзу» - «Либерти» (Владивосток). Действующим чемпионом России является команда Warner Brazzers (Москва).
Как сообщает официальный сайт БК «Спартак-Приморье», решение о проведении Финала чемпионата России по баскетболу 3х3 во Владивостоке было принято в ходе визита на Дальний Восток президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея КИРИЛЕНКО на встрече с губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ.
Приморский край является одним из лидеров уличного баскетбола в России. Здесь одним из первых в стране появился Центр уличного баскетбола «Спартак», на протяжении последних десяти лет владивостокские команды становились участниками всех финальных этапов чемпионата России. В 2007 году приморец Михаил СОРОКИН в качестве основного центрового сборной России выиграл первый для нашей страны неофициальный чемпионат мира Moscow Open.
Во Владивостоке, напомним, уже проходили: Финал Кубка России (2011 год), Финал чемпионата России (2014), турнир первой в истории серии Мастерс FIBA 3x3 World Tour (2012).
Организаторами финала чемпионата России по уличному баскетболу во Владивостоке выступают Российская федерация баскетбола, администрация Приморского края, Федерация баскетбола Приморского края, БК «Спартак-Приморье».
Андрей Кириленко, президент РФБ:
- У нас огромная страна. Иногда это бывает неудобно, но мы должны развивать наш любимый вид спорта по всей России. Мне кажется, что провести финальный турнир по стритболу во Владивостоке, это здорово. Это тот вид спорта, который очень популярен и при этом продолжает набирать ход. Он достаточно массовый и очень доступен. Даже больше, чем баскетбол 5х5. Кроме того, в будущем он, скорее всего, появится в программе Олимпийских игр. А это – два новых комплекта наград. Так что для нас развивать и популяризировать баскетбол 3х3 очень важно и нужно – как массовый вид спорта, пользующийся к тому же огромной поддержкой болельщиков. РФБ считает стритбол одним из важных направлений. Все-таки оно непосредственно связано с баскетболом. И, быть может, даже в большей степени отвечает интересам развития. Все-таки он доступнее и в него вовлечено даже больше людей, чем в сам баскетбол.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
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