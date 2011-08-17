www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Август фестивальный

17 Августа 2011, 17:12 | Владивосток

В минувшие выходные в Приморье прошли фестиваль музыки и отдыха «Мосты», слет байкеров «На краю земли» и турнир по силовому экстриму.

8-часовой концерт состоялся на пляже бухты Шамора. Гостями рок-фестиваля стали выдающиеся местные музыкальные коллективы: «Мари Мари», «Листья травы» и «2Маnный 100н». Самой долгожданной частью концерта стало выступление популярных российских рок-групп: «Смысловые Галлюцинации», «Ногу Свело» и «Мумий Тролль». Эти коллективы были приняты публикой эмоционально. Музыка и танцы шли нон-стоп все 8 часов фестиваля, несмотря на опоздание не только зрителей, но и некоторых участников из-за громадных автопробок.

Более 2 тысяч байкеров со всего мира провели неделю на берегу моря в Фокино на фестивале «На краю земли». Самому молодому его участнику было 16 лет, почтили фестиваль своим вниманием два аксакала - 62-летний «Кирилыч» из Благовещенска и немного старше его «Семеныч» из Находки. «Так что понятие «байкер» возраста не имеет», - цитирует организатора IX международного байкерского фестиваля Олега БАБАНОВА PriimaMedia. По словам организаторов, «фест прошел на удивление спокойно, без мордобоев».

Во время турнира по силовому экстриму во Владивостоке российские спортсмены установили мировой рекорд. Александр КЛЮШЕВ и Александр ЛЫСЕНКО подняли бревно весом 330 кг.

Автор: Кирилл Алексеев
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru