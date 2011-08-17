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Август фестивальный
В минувшие выходные в Приморье прошли фестиваль музыки и отдыха «Мосты», слет байкеров «На краю земли» и турнир по силовому экстриму.
8-часовой концерт состоялся на пляже бухты Шамора. Гостями рок-фестиваля стали выдающиеся местные музыкальные коллективы: «Мари Мари», «Листья травы» и «2Маnный 100н». Самой долгожданной частью концерта стало выступление популярных российских рок-групп: «Смысловые Галлюцинации», «Ногу Свело» и «Мумий Тролль». Эти коллективы были приняты публикой эмоционально. Музыка и танцы шли нон-стоп все 8 часов фестиваля, несмотря на опоздание не только зрителей, но и некоторых участников из-за громадных автопробок.
Более 2 тысяч байкеров со всего мира провели неделю на берегу моря в Фокино на фестивале «На краю земли». Самому молодому его участнику было 16 лет, почтили фестиваль своим вниманием два аксакала - 62-летний «Кирилыч» из Благовещенска и немного старше его «Семеныч» из Находки. «Так что понятие «байкер» возраста не имеет», - цитирует организатора IX международного байкерского фестиваля Олега БАБАНОВА PriimaMedia. По словам организаторов, «фест прошел на удивление спокойно, без мордобоев».
Во время турнира по силовому экстриму во Владивостоке российские спортсмены установили мировой рекорд. Александр КЛЮШЕВ и Александр ЛЫСЕНКО подняли бревно весом 330 кг.
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