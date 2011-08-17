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Легкоатлеты собираются во Владивостоке
Во Владивосток начали приезжать спортсмены из российской сборной по легкой атлетике.
Почти две недели команда - а это 36 мужчин и 47 женщин - будет проходить адаптационный период и тренироваться перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который стартует 27 августа в южно-корейском городе Тэгу. К приезду именитых спортсменов по распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА подготовлен стадион «Строитель».
Здесь восстановлен сектор для метателей молота и диска, а также дорожка для метания копья и толкания ядра. По оценке экспертов, стадион лучше всего подходит для этих легкоатлетических дисциплин. На стадионе «Динамо» заменено прорезиненное покрытие на беговых дорожках. Из Москвы доставлен современный инвентарь: барьеры, стартовые колоды и другое необходимое оборудование. Еще одним местом для тренировок бегунов станет военная дорога в районе завода «Варяг» протяженностью в 2,5 км. Во Владивостоке спортсмены пробудут 15 дней.
Фото vlc.ru.
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