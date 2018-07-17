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"Луч" проиграл, оставшись без корейцев
Все не так уж плохо, как может показаться из итогового счета
Футбол. «Олимп-ФНЛ». 17 июля. Владивосток. Стадион «Динамо», 1,5 тыс. зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Химки» (Химки) - 0:1 (0:0). Гол: Димидко (70). Удаления: Филин (63, вторая желтая карточка).
«Луч-Энергия»: Котляров, Степанец, Насадюк, Больевич, Марущак, Машнев (Патрашко, 90), Замалиев (Пономаренко, 79), Носов, Дзахов (Хлебородов, 72), Гордиенко, Прокофьев (Павленко, 58).
«Химки»: Кавлинов, Димидко, Данилкин, Мильдзихов, Филин, Петрусев (Корян, 64), Яковлев, Моргунов (Иванов, 65), Нетфуллин, Белоус (Алиев, 90+), Болов.
«Луч», несмотря на итоговое поражение, оставил неплохое впечатление. Атакующая модель привел к созданию двух очень опасных моментов и двум попаданиям в штангу. Увы, но получив численное преимущество после удаления ФИЛИНА, желто-синие пропустили контратаку, логическим завершением которой стал гол экс-хабаровчанина ДИМИДКО. При этом есть вероятность, что гол был забит из офсайда.
Как отметил после матча главный тренер «Луча» Рустем ХУЗИН, игра была бы другой, если бы на поле вышел хотя бы один из трех южнокорейских игроков. Но заявить легионеров уже на первый матч не удалось. Речь идет о защитнике Ю ХАВОНЕ, полузащитниках КИМ Синг Джу и ЛИ Сангхва. «Очень хорошие игроки. С ними игра будет более мобильней», - охарактеризовал их Хузин.
«СКА-Хабаровск» разгромил в Хабаровске «Армавир» 3:0. Первый гол сезона забил нападающий Константин БАЗЕЛЮК, сделавший в итоге дубль.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч».
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