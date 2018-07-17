"Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге

Судьбоносное решение по переходу клуба из Владивостока в Единую лигу ВТБ будет принято 20 июля

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», действующий чемпион российской Суперлиги, подал заявку на переход в Единую лигу ВТБ. Совет Единой лиги ВТБ, на котором будет рассмотрен состав участников сезона-2018/19, пройдет в Москве 20 июля. В сезоне-2017/18 в Единой лиге ВТБ играли 13 клубов из пяти стран.

Ранее приморцы не выступали в Единой лиге ВТБ. Последний раз в элитном дивизионе чемпионата России команда из Владивостока отметилась в сезоне-2012/13, заняв в итоге девятое место в чемпионате ПБЛ.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил регламент чемпионата и Кубка России, и составы участников соревнований РФБ на сезон-2018/19.

Состав Суперлиги 1 выглядит следующим образом: 1. «Спартак-Приморье» (Приморский край). 2. «Самара» (Самара). 3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). 4. «Новосибирск» (Новосибирск). 5. «Урал» (Екатеринбург). 6. ЦСКА-2 (Москва). 7. МБА (Москва). 8. «Химки-Подмосковье» (Московская область). 9. «Купол-Родники» (Ижевск). 10. «Спартак» (Санкт-Петербург). 11. «Зенит»-фарм (Санкт-Петербург). 12. «Буревестник» (Ярославская область). 13. «Уралмаш» (Екатеринбург). 14. «Восток-65» (Южно-Сахалинск).

Решение о допуске еще двух клубов - «Университет-Югра» (Сургут) и «Иркут» (Иркутск) – будет принято в случае погашения ими задолженностей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"