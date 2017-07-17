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Во Владивостоке состоится фестиваль здорового образа жизни и экстремальных видов спорта
Молодежный фестиваль здорового образа жизни и экстремальных видов спорта – пройдет в Приморье 29 и 30 июля.
Как сообщили в департаменте по делам молодежи, событие состоится в одном из излюбленных мест отдыха жителей и гостей края – бухте Шамора.
«Впервые мы проводим Фестиваль здорового образа жизни в таком летнем формате. В рамках выездных СпортТуров по Приморью за 2016-2017 годы мы рассказали ребятам из муниципальных образований об уличных видах спорта. На Фестивале спорта Prim-games молодые люди смогут получить еще больше экспертных советов и отработать упражнения на практике», – рассказал директор департамента Александр Кайданович.
Фестиваль продлится с 11.00 до 23.00 29 июля и с 11.00 до 21.00 30 июля. В рамках фестиваля будут работать следующие площадки:
– парк для BMX & skateboard с организованными соревнованиями, мастер классами и призовым фондом;
– акробатическая зона, с профессиональными батутами, надувной дорожкой и других акробатический атрибутах, на которых пройдут соревнования и мастер классы среди участников фестиваля;
– зона трикинга, в рамках которой пройдут соревнования по трикингу среди молодых спортсменов Приморского края;
– танцевальная зона, в рамках которой пройдут соревнования в 5 номинациях и с заграничным судьей;
– зона чирлидинга, в рамках которой пройдут соревнования среди участников;
– утреннее занятие по йоге с профессиональным учителем.
– зона workout, на которой пройдут соревнования и мастер классы среди участников Приморского края;
– зона slackline, на которой пройдут соревнования и мастер классы среди участников Приморского края;
– зона wakeboard, с показательными выступлениями и развлечениями для участников.
В завершении фестиваля состоится праздничный концерт с участием молодежных групп и фаер-шоу.
Все площадки Prim-games организованы лидерами соответствующих движений во Владивостоке и Приморском крае. Таким образом, у участников фестиваля появится возможность познакомиться с разнообразными молодежными движениями и мероприятиями Приморского края, людьми, их развивающими, для создания аналогичного движения в своём муниципальном образовании.
Вход свободный для всех желающих по предварительной регистрации на сайте.
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