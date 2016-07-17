"Луч-Энергия" продолжил беспроигрышную серию

Подопечные Сергея Передни вторую игру подряд отнимают очки у бывших представителей премьер-лиги

Первенство ФНЛ. 16 июля. Краснодар, 4,6 тыс. зрителей. «Кубань» - «Луч-Энергия» - 1:1

«Кубань»: Дюпин, Армаш (к), Смирнов, Зотов, Гапон, Концедалов (Маляров, 59), Байрыев (Хубулов, 62), Ильин, Алейник, Обухов (Майрович, 88), Житнев (Бугаев, 86).

«Луч-Энергия»: Котляров, Насадюк, Пискунов, Коломыц, Килин (Гордиенко, 59), Нивалдо (к) (Михалев, 68), Минич (Столбовой, 82), Грицаенко, Носов (Машнев, 77), Попов, Голубев.

Предупреждения: Грицаенко, 79, Маляров, 79.

Голы: Ильин (71) – Пискунов (87).

Встреча проходила при аномальной жаре под 30 градусов, несмотря на начало матча в 19.00. Наша команда вышла на поле в синих футболках и новый цвет оказался фартовым. Первый тайм прошел при некотором преимуществе хозяев, но выездная модель игры «Луча» в очередной раз сработала на «отлично». Второй тайм при начавшей спадать жаре кубанцы начли более активно, и были вознаграждены голом ИГНАТЬЕВА, замкнувшего передачу ЗОТОВА точным ударом с линии вратарской. Кстати, атакующий полузащитник «Кубани» в этом матче был самым активным в составе команды Дана ПЕТРЕСКУ и нанес в итоге восемь ударов по воротам КОТЛЯРОВА. После его года ожидалось, что хозяева спокойно доведут матч до победы, однако «Луч» в этом сезоне совершает один подвиг за другим. В итоге защитник Антон ПИСКУНОВ решился на дальний удар и мяч залетел в ближнюю девятку ворот ДЮПИНА. Случилось это за три минуты до окончания основного времени матча, дальше для «Луча» все было делом техники.

Обновленная дружина Сергея ПЕРЕДНИ вслед за победой над «Мордовией» отняла очки у очередного фаворита.

Дан Петреску, главный тренер ФК «Кубань»:

- Я очень рад вернуться домой. Первая игра дома, перед своими болельщиками, очень хотели победить, были близки к победе. В общем, по всем показателям мы были лучше, должны были победить. Но футбол таков: не забиваешь ты, забивают тебе. Если говорить о составе, то прошло мало времени для того, чтобы ребята полностью поняли мои требования, и чтобы я узнал игроков. Все-таки только четыре недели мы работаем вместе. Я еще не определился на все сто по поводу одиннадцати «стартовых» футболистов. Что касается вязкой игры, не забывайте, что мы выступаем против очень мотивированных соперников. Да, нам где-то не хватало скорости, но в первую очередь, считаю, не хватало забитых мячей. В первых двух играх мы были лучше и точно не досчитались очков.

Сергей Передня, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

– Первые минуты мы привыкали к полю, были неоправданные действия, мяч скользил, не могли под это подстроиться. Играли вторым номером, старались действовать на контратаках, что-то не получалось. Но и «Кубань» не создала в первом тайме ничего, были только навесы. Во втором тайме была поинтереснее игра, замены освежили игру хозяев, увеличилась скорость, они начали атаковать. Наверно, мы дотерпели, нашли свой шанс. Если бы не вмешался судья, не давая сделать нам замену, все шло бы по-другому. Он подарил «Кубани» гол. Но мы терпели, забили хороший гол, и эта ничья равносильна победе. Мужики мои молодцы! В Краснодаре – жара, но они адаптировались. Низкий поклон им.

– Насколько повлияло отсутствие четырех ключевых игроков в вашей команде?

– Конечно, это повлияло. У нас 16 человек в заявке было, и в опорной зоне не хватало ПОНОМАРЕНКО, в других зонах – других ребят. Мы укрепляем эти зоны, потому что очень тяжело было сопротивляться. Но другие ребята вышли, выполнили большой объем работы. Опять же это все перелеты, адаптация. Мы сейчас двое суток будем в самолете, предстоит игра с «Факелом». Так что потери есть, но дома народ появится, и буду что-то творчески лепить.

«СКА-Хабаровск» под руководством бывшего главного тренера «Луча» Александра ГРИГОРЯНА вновь не смог оправдать выданные ему авансы, завершив матч в Нефтекамске против местного «Нефтехимика» нулевой ничьей.

Остальные матчи тура: «Енисей» - «Динамо» 0:0, «Сибирь» - «Тосно» - 0:1, «Факел» - «Спартак» (Нальчик) 1:0, «Волгарь» - «Сокол» 2:1, «Спартак-2» - «Мордовия» 2:0, «Балтика» - «Тюмень» 1:0, «Шинник» - «Зенит-2» 1:2, «Химки» - «Тамбов» 0:0.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Кубань».







