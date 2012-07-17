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БК "Спартак-Приморье" не теряет надежды попасть в Единую лигу ВТБ

17 Июля 2012, 17:18 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля, ZRPRESS. Начинает проясняться ситуация с турнирными перспективами БК "Спартак-Приморье". Однозначно, клуб будет выступать в чемпионате России БЕКО ПБЛ, который пройдет в два круга с участием 10 клубов ПБЛ. Кроме того, руководство клуба направило письмо в директорат Единой лиги ВТБ с просьбой предоставить wild card "Спартаку-Приморье".

Одно место в Единой лиге ВТБ освободилось после того, как совет лиги исключил киевский "Будивельник" из состава участников за... требование предоставить клубу дополнительно $300 тыс. В связи с этим директорат лиги в ближайшее время - около недели - определит обладателя wild card.

Что касается чемпионата России, то он пройдет на этот раз без плей-офф. При этом игры между российскими командами в рамках одной группы Единой лиги ВТБ не будут дублироваться, а будут сыграны в зачет и Лиги ВТБ, и ПБЛ.

"Считаю, что для нашей команды важно остаться в той лиге, где играют гранды отечественного баскетбола, в каком бы формате она не проходила, это было нашим приоритетом во всей ситуации с объединением, - сообщил клубному сайту вице-президент БК "Спартак-Приморье" Эдуард САНДЛЕР. - Наконец-то неопределенность с будущим команды завершилась, и сейчас важно планомерно готовить клуб к соответствию требований Единой лиги ВТБ. Необходимо достроить и сдать арену, четко разобраться с телевизионными возможностями, так как критика в наш адрес со стороны руководства Единой лиги ВТБ была обоснована. У нас есть целый сезон, чтобы привести все дела в порядок. Мы всерьез предложили лиге играть игры с иностранными командами на их площадке или на арене, соответствующей требованиям регламента, например на арене "Триумфа". И это не шаг назад, а объективная реальность, нужно идти на компромисс, и мы к нему готовы. Учитывая концепцию проведения матчей в рамках одной группы Единой лиги ВТБ в зачет двух чемпионатов, считаю, что будет вполне обосновано принять "Спартак-Приморье" в основную сетку уже в этом году. В этом контексте я бы хотел выразить искреннее благодарность людям, которые в определенный момент услышали позицию Приморья, и их решения, считаю, повлияли на развитие ситуации. Это Дмитрий КОЗАК, Виталий МУТКО, Александр КРАСНЕНКОВ, Андрей ВАТУТИН".

По словам Эдуарда Сандлера, клуб попытается сохранить главного тренера Бориса ЛИВАНОВА и сделает ставку на развитие молодых игроков. Результаты в таком чемпионате уходят на второй план.

"Сегодня много молодых игроков, а мест в командах мало. Будем искать стремящихся ребят, голодных и злых. Понятно, что многое в селекции уже упущено, но будем планомерно отсматривать игроков, которые еще остались, прежде всего молодежь", - отметил Эдуард Сандлер.

Добавим, что из прошлогоднего состава "Спартак-Приморье" уже потерял трех россиян - Евгений БАБУРИН перебрался в "Нижний Новгород", Александр САВЕНКОВ - в "Университет", Виктор УСКОВ - в "Рязань". Даниил СОЛОВЬЕВ находится во Владивостоке, но готовится вернуться в "Триумф", куда сватают и Сергея КАРАУЛОВА.

Ситуацию осложняет тот факт, что "Спартак-Приморье" до сих пор не имеет твердых финансовых гарантий. "Дальспецстрой", по сведениям "Золотого Рога", не предложил новый спонсорский контракт, а половина из 150 млн рублей, заложенных в краевом бюджете на 2012 год, уже использована в прошлом сезоне. Увы, но если в лучшие годы Приморье заманивало игроков (как в футболе, так и в баскетболе) хорошими деньгами, то сейчас об этом речи не идет. Пока в "Спартаке-Приморье" потенциальному новобранцу готовы предоставить игровое время и возможность показать себя на уровне лучших команд России. Хотя это тоже дорогого стоит.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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