В "Луч-Энергия" вернулся Андрей Мязин

Клуб подтвердил назначение главным тренером Вальдаса Иванаускаса

В «Луч-Энергия», начавший подготовку к новому сезону в ФНЛ под руководством нового главного тренера Вальдаса ИВАНАУСКАСА, вернулся нападающий АНРЕЙ МЯЗИН, в сезоне 2014-2015 в 32 матчах забивший 10 мячей. Последним клубом 29-летнего форварда был «Армавир».

Как сообщает пресс-служба желто-синих, контракты с «Лучом» также подписали защитник Астемир СОБЛИРОВ, полузащитник Амир БАЖЕВ (оба - «Спартак», Нальчик), полузащитник Артем МАКАРЧУК («Балтика», Калининград»).

Близок к подписанию контракта с «Лучом-Энергия» 28-летний полузащитник Семен ФОМИН, родившийся и выросший во Владивостоке, воспитанник Анатолия ЛУКЬЯНОВА. Последним клубом был «Уфа».

Еще на один сезон остается 30-летний полузащитник Сергей ПОНОМАРЕНКО, в прошлом сезон зачастую игравший в защите.

Защитник «Луча-Энергия» Антон ПИСКУНОВ находится на просмотре в «Роторе-Волгоград», вернувшемся в этом сезоне в ФНЛ. Полноценным волгоградцем уже стал вратарь Илья ГАВРИЛОВ, в прошлом сезоне проведший в составе «Луча» 27 игр (25 мячей пропущено).

Напомним, что возглавлявший «Луч-Энергия» на финише сезоне Александр УШАХИН перебрался в Хабаровск, где будет помогать Алексею ПОДДУБСКОМУ.

Ранее общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) утвердило состав участников первенства России по футболу-2017/18. В него вошли все команды ФНЛ, оставшиеся в лиге по итогам сезона-2016/17 по спортивному принципу, добавились выбывшие из премьер-лиги «Оренбург», «Крылья Советов» и «Томь», а также победители четырех зон Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Авангард» (Курск), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Ротор» (Волгоград) и «Олимпиец» (Нижний Новгород).

В свою очередь, место победителя зоны «Восток» ФК «Чита», отказавшегося проходить процедуру лицензирования в ФНЛ, занял владивостокский «Луч-Энергия», финишировавший по итогам первенства России по футболу-2016/17 на 16-ом месте.

Первенство ФНЛ 2017-2018 «Луч-Энергия» начнет 8 июля матчем в Самаре против местных «Крыльев Советов».

Олег КЛИМЕНКО.