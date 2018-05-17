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"Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!

17 Мая 2018, 07:13 | Владивосток

Приморская команда обыграла «Самару» в решающем матче финальной серии на Волге

Баскетбол. 16 мая. Суперлига – Первый дивизион. Самара, «МТЛ Арена». Финал, пятый матч. «Самара» (Самарская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 63:83 (17:18, 25:20, 7:20, 14:25). Счет в серии 2:3

«Самара»: Лекавичус – 14 очков, Числов – 13, Головин - 9, Тоноян - 7, Яковенко – 7, Чеваренков – 6, Зозулин - 5, Савенков - 2, Голяхов, Фидий, Синегубов, Чиликин.

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 22 очка, Заряжко - 20, Митчелл – 19, Смыгин - 9, Савельев - 8, Бутянковс - 3, Матеюнас - 2, Разумов, Бабайлов, Браницкий, Гетманов.

В это финальной серии команды из Самары и Владивостока одерживали победы только на площадке соперника. Подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА не сумели взять чемпионский трофей на глазах главы Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, но сполна реабилитировались на Волге. В результате свидетелями триумфа приморцев стали переполненные трибуны не владивостокского «Олимпийца», а самарской «МТЛ Арены».

Ранее команда из стлицы Приморья была чемпионом в сезонах-2004/05 и 2010/11.

Титул MVP Суперлиги-1 достался главному герою финальной серии, защитнику приморцев Виктору ЗАРЯЖКО. По ходу турнира он в среднем набирал по 23,2 очка, а в решающем матче сделал дабл-дабл – 20 очков и 15 подборов. В символическую пятерку вошли: разыгрывающий Антон ГЛАЗУНОВ («Урал», Екатеринбург), атакующий защитник Алексей ГОЛЯХОВ («Самара»), легкий форвард Андрей ИВАНОВ (ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда), тяжелый форвард Артем ЯКОВЕНКО («Самара») и центровой Максим КРИВОШЕЕВ («Спартак-Приморье»).

Итоговое положение команд:

1. «Спартак-Приморье» (Приморский край). 2. «Самара» (Самара). 3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). 4. «Новосибирск» (Новосибирск). 5. «Университет-Югра» (Сургут). 6. «Урал» (Екатеринбург). 7. ЦСКА-2 (Москва). 8. МБА (Москва). 9. «Иркут» (Иркутск). 10. «Химки-Подмосковье» (Московская область). 11. «Купол-Родники» (Ижевск). 12. МБК «Спартак» (Санкт-Петербург). 13. «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург). 14. БК «Рязань» (Рязань).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РФБ

Автор:
Теги: баскетбол  милош павичевич  "спартак-приморье" 



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