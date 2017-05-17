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Нападающий "Адмирала" перебрался в другой клуб
Сергей Барбашев провел во Владивостоке четыре сезона
25-летний нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Сергей БАРБАШЕВ перешел в ХК «Сибирь» (Новосибирск), заключив контракт сроком на два сезона. В прошедшем сезоне КХЛ Барбашев провел 40 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи.
Барбашев воспитанник школы ЦСКА, где и начинал свою профессиональную карьеру. В КХЛ дебютировал в сезоне 2010/11 (всего в КХЛ за армейцев провел 84 матча), в Кубке Гагарина – в 2012 году. В 2012 году в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира. После окончания сезона 2013/2014 переехал во Владивосток. За «Адмирал» провел четыре сезона, в регулярных чемпионатах – 94 матча, в Кубке Гагарина - 12.
Генеральный менеджер ХК «Адмирал» Ильдар МУХОМЕТОВ уже заявил, что костяк команды на предстоящий сезон собран на 90%.
«Бюджет (клуба) определит дальнейшие точечные приобретения. Хотим закрыть позицию центрального или крайнего нападающего первого звена иностранцем, выступавшим в Северной Америке. Возможно, еще подпишем защитника с российским паспортом», - приводит слова Мухометова пресс-служба «Адмирала».
Планируется, что в сезоне-2017/18 в КХЛ будут выступать 27 команд. Вместе с хорватским «Медвешчаком» лигу покинет новокузнецкий «Металлург».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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