Россия начала отсчет дней до Игр в Сочи

14 мая дан старт обратному отсчету 1 000 дней до Олимпиады 2014 года. «1 000 дней до Игр» - это традиционное событие, которое отмечается всеми Оргкомитетами мира и символизирует переход процесса подготовки к Олимпийским играм в решающую стадию.

ОАО «Ростелеком», генеральный партнер Олимпийских зимних игр в Сочи, провело 1 тыс. веселых «олимпийских» соревнований для детей во всех регионах России. Открыл акцию «1000 дней до Игр. Веселые старты!» «Ростелеком - Дальний Восток». В Магадане, Южно-Сахалинске, Якутске, Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане и Владивостоке 14 мая состоялись различные спортивные соревнования и конкурсы.

Во Владивостоке на акватории яхт-клуба «Семь футов» состоялась парусная регата среди воспитанников детско-юношеской парусной школы. Гонки прошли в трех классах - «Оптимист», «Кадет» и «Луч». Участников регаты приветствовали вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Михаил ЕРМАКОВ и многократный чемпион СССР и России по парусному и гребному спорту Рудольф ЛЮБАРОВ.