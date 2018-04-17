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Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X

17 Апреля 2018, 10:43 | Владивосток

Спортивные соревнования на SUP доступны всем желающим

В самом разгаре активная подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Напомним, что она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. В этом году мероприятие уже по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

По традиции в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события. Юбилейная выставка катеров и яхт обещает быть незабываемой!


 

Организаторы приглашают всех желающих к участию в одиночных соревнованиях на SUP-досках. Каждый участник такого соревнования - одиночный гонщик, групповых зачетов нет и победит, конечно, лучший!

Соревнования будут проходить 19 мая, старт первой гонки в 12:00.

Предварительная запись на соревнования не требуется, регистрация начинается с 11:00 на территории яхт-клуба. Принять участие может любой желающий, организационный взнос с каждого участника составляет 500 рублей.

Организаторы сообщают, что для участников доступно два класса соревнований.


 

Первый класс - Open Reise - соревнования для участников, серьезно увлеченных спортом и подготовленных к соревнованиям. Для тех, кто использует профессиональное оборудование, участвуют в Гонке вооружений. Предполагается, что такие участники используют свою SUP - доску, собственное оборудование. Гребут стоя. В данном классе есть категории по зачетам: мужской, женский, юниоры (12-16 лет), дети (от 6 до 12 лет). Если у участника нет гоночной доски, ему предлагается участие во втором классе соревнований - «Моно-классе».

Для участников «Моно-класса» организаторы выдают линейку из восьми одинаковых досок. В одном заезде одновременно могут принять участие 8 человек, соревнования будут проходить по принципу турнира, в следующие туры из заездов, состоящих из восьми человек, будут выбраны по 2 участника и так далее, по традиционной схеме турнира. Для участников данного класса будут созданы максимально одинаковые условия. Выступить может абсолютно любой желающий, без собственной доски и профессиональной подготовки. Зачеты будут проходить в двух категориях: мужчины и женщины. Юниоры и дети к участию в данном классе соревнований не допускаются.


 

Приглашаем всех желающих к участию в соревнованиях на SUP-досках! Наполним событие спортом, морем и солнцем!

По дополнительным вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки. Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Досье «Золотого Рога»

VladivostokBoatShow - это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2017 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7000 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: Семь футов  яхты  приморье  соревнования  туризм  vladivostok boat show  спорт  море 






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