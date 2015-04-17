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Владивосток в субботу станет частью российского реалити-шоу "Взвешенные люди"
Владивосток станет частью российского реалити-шоу «Взвешенные люди». В субботу, 18 апреля, в 13 часов на набережной Спортивной гавани Владивостока возле фонтана пройдет масштабная бесплатная тренировка-зарядка для всех желающих. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».
Тренировка станет началом серии еженедельных бесплатных тренировок, организованных телеканалом СТС в рамках реалити-шоу «Взвешенные люди» совместно с управлением развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока.
ПО данным издания, проведет первую тренировку во Владивостоке фитнес-тренер Виктория Нероденко (фитнес-студия «Portal»). Она представит динамичный комплекс упражнений, доступный для всех. С собой нужно иметь только удобную форму одежды и хорошее настроение.
В дальнейшем администрация Владивостока для пропаганды здорового образа жизни и спорта планирует проводить массовые бесплатные тренировки каждую субботу при участии популярных людей, в том числе, спортсменов.
Сбор всех желающих - в 12.45. Вход на мероприятие бесплатный.
По всем вопросам обращаться по телефону 277-56-24.
Для справки: «Взвешенные люди» - это формат всемирно известного телевизионного хита «The Biggest Loser», который пришел в нашу страну с участием ведущей Юлии Ковальчук, команды экспертов в области здорового образа жизни и питания. Премьера реалити-шоу состоится 18 апреля. Участники проекта, страдающие от лишнего веса, смогут кардинально изменить свою жизнь и заново поверить в себя, избавившись от надоевших килограммов.
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