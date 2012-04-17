«Спартак-Приморье» проиграл ЦСКА и без Кириленко

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля, ZRPRESS. ЦСКА остался единственным клубом в российском чемпионате, который не покорился «Спартаку-Приморье». Даже в отсутствие Андрея КИРИЛЕНКО и основного центрового Ненада КРСТИЧА чемпионы России не оставили от защиты красно-белых камня на камне – 66:90.

Второй матч подряд (ранее с «Униксом» в Казани) у подопечных Бориса ЛИВАНОВА сбился прицел. В матче с ЦСКА реализовано лишь 35% двухочковых бросков (у Тори ТОМАСА этот показатель и вовсе составил 18!), по трехочковым – 24%. Второй момент - как только на площадке появлялся серб Милош ТЕОДОСИЧ, защита хозяев рассыпалась как карточный домик. «Противоядия против серба мы так и не нашли», - констатировал после матча Борис Ливанов.

Последний матч регулярного чемпионата «Спартак-Приморье» проведет 22 апреля против «Триумфа», который продолжит борьбу за медали. К сожалению, и в этом матче приморцам не сможет помочь восстанавливающийся после травмы Виктор КАТБЕРТ. В лучшем случае один из самых стабильных игроков команды выйдет на площадку в плей-офф за 5-8 места.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».