www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 94.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

«Спартак-Приморье» проиграл ЦСКА и без Кириленко

17 Апреля 2012, 22:35 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля, ZRPRESS. ЦСКА остался единственным клубом в российском чемпионате, который не покорился «Спартаку-Приморье». Даже в отсутствие Андрея КИРИЛЕНКО и основного центрового Ненада КРСТИЧА чемпионы России не оставили от защиты красно-белых камня на камне – 66:90.

Второй матч подряд (ранее с «Униксом» в Казани) у подопечных Бориса ЛИВАНОВА сбился прицел. В матче с ЦСКА реализовано лишь 35% двухочковых бросков (у Тори ТОМАСА этот показатель и вовсе составил 18!), по трехочковым – 24%. Второй момент - как только на площадке появлялся серб Милош ТЕОДОСИЧ, защита хозяев рассыпалась как карточный домик. «Противоядия против серба мы так и не нашли», - констатировал после матча Борис Ливанов.

Последний матч регулярного чемпионата «Спартак-Приморье» проведет 22 апреля против «Триумфа», который продолжит борьбу за медали. К сожалению, и в этом матче приморцам не сможет помочь восстанавливающийся после травмы Виктор КАТБЕРТ. В лучшем случае один из самых стабильных игроков команды выйдет на площадку в плей-офф за 5-8 места.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru