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Спортивный комментатор из Владивостока вышел в финал всероссийского конкурса
ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля, ZRPRESS. В преддверии чемпионата Европы по футболу 2012 телеканал «Россия-2» и портал Sportbox.ru проводят всероссийский конкурс спортивных комментаторов.
Всего в нём приняло участие около 5 тысяч претендентов, сообщили "ЗР" болельщики ФК "Луч-Энергия". 17 апреля были подведены предварительные итоги и объявлены 8 финалистов, которые уже в эти выходные отправятся в Москву, где примут участие в прямых трансляциях спортивных событий, а также пройдут серию профессиональных испытаний, по итогам которых определится победитель акции. Приятно отметить, что в число 8 финалистов вошёл ведущий матчей «Луча-Энергии» и «Спартака-Приморье» Константин Терехов. Профессиональное жюри отметило заявку Константина наряду с ещё тремя претендентами, остальных финалистов выбрали зрители голосованием в социальных сетях.
В финале также определенную роль в определении победителей будет играть голосование. Все подробности на сайте tk.sportbox.ru.
Поддержим вместе единственного представителя Приморья во всероссийском конкурсе!
«Золотой Рог».
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