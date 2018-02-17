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"Луч-Энергия" сотворил мини-сенсацию
Соперником клуба из Владивостока в полуфинале Кубка ФНЛ станет «Рига»
Футболисты «Луча-Энергия» успешно преодолели групповой этап ФОНБЕТ-Кубка ФНЛ-2018, розыгрыш которого проходит на Кипре. В матче 3-го тура подопечные Александра ГРИГОРЯНА сыграли вничью 0:0 с «Тамбовом» и в результате заняли первое место в группе «В», опередив своих соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Кубок ФНЛ. 16 февраля. Кипр. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Тамбов» (Тамбов) – 0:0.
«Луч-Энергия»: Абакумов, Марущак, Насадюк, Таказов (Цуканов, 86), Тихий, Гелоян, Пономаренко (Машнев, 68), Павленко (Мязин, 80), Дзахов (Фомин, 46), Бажев (Маляка, 45+), Гордиенко (Столбовой, 72).
«Тамбов»: Смирнов, Быстров, Мищенко (Овсиенко, 65), Шляков, Горбатюк (Михалев, 88), Килин (Игнатович, 65), Чернышов (Рыбин, 65), Кашчелан (Трусевич, 65), Мурнин (Сергеев, 74), Шевчук (Бирюков, 35), Часовских (Рыжков, 65).
Предупреждения: Насадюк (40), Фомин (58), Пономаренко (62) – Часовских (12); Шляков (50), Мищенко (54), Мурнин (70).
Подопечных Андрея ТАЛАЛАЕВА ничья в этом матч не устраивала. Поэтому совершенно неудивительно, что чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем более ожесточенно они атаковали. Евгений ОВСИЕНКО пробил в перекладину, хороший выход к воротам был у Михаила БИРЮКОВА, в концовке тамбовчане и вовсе заперли соперника на его половине поля. Однако команда Александра Григоряна выстояла, получив в награду путевку в полуфинал, сообщает официальный сайт ФНЛ.
В полуфинале, который состоится 19 февраля, «Луч», в активе которого уже есть один Кубок ФНЛ, померится силами с латвийской «Ригой», занявшей первое место в группе «А». Рижане в заключительном туре группового этапа уступили со счетом 0:1 воронежскому «Факелу», однако для них эта встреча турнирного значения уже не имела, поскольку они досрочно обеспечили себе путевку в полуфинал.
В пятницу в Пафосе состоялись еще два матча группового этапа Кубка ФНЛ. Самарские «Крылья Советов» благодаря голу Тараса БУРЛАКА одолели «Чайку» из Ростовской области - 1:0, а московский клуб «Чертаново» обыграл со счетом 2:1 саранскую «Мордовию». Таким образом «Тамбов» и «Крылья Советов», считавшиеся одними из главных претендентов на Кубок ФНЛ, сыграют теперь лишь в утешительном турнире за 5-8-ое места. Сегодня на Кубке ФНЛ пройдут заключительные матчи группового этапа в группах «С» и «D».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото 1fnl.ru
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