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"Адмирал", похоже, пробился в плей-офф
Команда из Владивостока, благодаря второй осечке «Сибири», имеет хорошие шансы на «продолжение банкета»
16 февраля. КХЛ. Москва. ВТБ Ледовый дворец, 5,7 тыс. зрителей. «Динамо» (Москва) - «Адмирал» (Владивосток) 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 Саюстов (Саболич, Блум, 29.54, б.)
1:1 Карпов (Вишневский, 40.58)
2:1 Карсумс (Хиетанен, Никулин, 63.26, б.)
«Адмирал» (8): Бобков; Блум (2) – Бартулис, Ткачев (2) – Фисенко – Саболич; Волченков – Моррисонн, Барбашев – Райт – Саюстов; Мнацян – Конев, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Горшков – Алексеев – Александров (2), Краснослободцев (2).
В первом периоде «Динамо» в два раза перебросало гостей, однако на перерыв команды ушли с нулями на табло. Во втором периоде «моряки» взвинтили темп и нанесли 14 бросков против двух у «Динамо». Счет был открыт после того, как Семен КОКУЕВ оставил хозяев в меньшинстве - с передач Джонатона БЛУМА и Роберта САБОЛИЧА отличился Дмитрий САЮСТОВ.
Хозяева отыгрались в начале третьего периода – шайба на счету Максима КАРПОВА. В овертайме победу бело-голубым принес Мартиньш КАРСУМС, оформивший свой пятнадцатый гол в регулярном чемпионате.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Напряженный кубковый матч вышел, нам нужны очки, немножко осторожно начали первый период. Сегодня уделили этому внимание, так как неудачно начинали до этого матчи. Мы выдержали и начали переводить игру в их зону. В овертайме «Динамо» повезло больше. По самоотдаче претензий нет, все, что есть, оставили на льду. Команда понимала, что нужно было бы набрать еще одно очко для плей-офф, но надо понимать, что против нас была не дворовая команда, а «Динамо», которое решало свои задачи.
«Сибирь» в Ханты-Мансийске не сумела обыграть «Югру», уступив в овертайме 2:3. Накануне последних матчей «Адмирал» опережает сибиряков на два очка, а это значит, что набранные очки в противостоянии с «Витязем» автоматически выводят нашу команду в плей-офф.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Динамо» (Москва).
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