www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.15 р. 100 JPY: 50.26 р.
EUR: 60.65 р. 10 CNY: 83.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Адмирал", похоже, пробился в плей-офф

17 Февраля 2017, 07:51 | Владивосток

Команда из Владивостока, благодаря второй осечке «Сибири», имеет хорошие шансы на «продолжение банкета»

16 февраля. КХЛ. Москва. ВТБ Ледовый дворец, 5,7 тыс. зрителей. «Динамо» (Москва) - «Адмирал» (Владивосток) 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 Саюстов (Саболич, Блум, 29.54, б.)

1:1 Карпов (Вишневский, 40.58)

2:1 Карсумс (Хиетанен, Никулин, 63.26, б.)

«Адмирал» (8): Бобков; Блум (2) – Бартулис, Ткачев (2) – Фисенко – Саболич; Волченков – Моррисонн, Барбашев – Райт – Саюстов; Мнацян – Конев, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Горшков – Алексеев – Александров (2), Краснослободцев (2).

В первом периоде «Динамо» в два раза перебросало гостей, однако на перерыв команды ушли с нулями на табло. Во втором периоде «моряки» взвинтили темп и нанесли 14 бросков против двух у «Динамо». Счет был открыт после того, как Семен КОКУЕВ оставил хозяев в меньшинстве - с передач Джонатона БЛУМА и Роберта САБОЛИЧА отличился Дмитрий САЮСТОВ.

Хозяева отыгрались в начале третьего периода – шайба на счету Максима КАРПОВА. В овертайме победу бело-голубым принес Мартиньш КАРСУМС, оформивший свой пятнадцатый гол в регулярном чемпионате.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Напряженный кубковый матч вышел, нам нужны очки, немножко осторожно начали первый период. Сегодня уделили этому внимание, так как неудачно начинали до этого матчи. Мы выдержали и начали переводить игру в их зону. В овертайме «Динамо» повезло больше. По самоотдаче претензий нет, все, что есть, оставили на льду. Команда понимала, что нужно было бы набрать еще одно очко для плей-офф, но надо понимать, что против нас была не дворовая команда, а «Динамо», которое решало свои задачи.

«Сибирь» в Ханты-Мансийске не сумела обыграть «Югру», уступив в овертайме 2:3. Накануне последних матчей «Адмирал» опережает сибиряков на два очка, а это значит, что набранные очки в противостоянии с «Витязем» автоматически выводят нашу команду в плей-офф.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Динамо» (Москва).


 

 

 

 

 

Автор:
Теги: александр андриевский  "Адмирал"  хоккей 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru