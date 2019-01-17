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В "Спартаке-Приморье" появился центровой из Африки

17 Января 2019, 08:30 | Владивосток

Но это не помогло приморцам одержать победу над «Химками»

Баскетбол. 16 января. Суперлига – Первый дивизион. «Химки-Подмосковье» (Московская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 90:86 (22:21, 28:21, 17:23, 23:21)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 18 очков (8 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Мотовилов – 16 (3 подбора, 3 передачи, 5 перехватов), Разумов – 13 (4 подбора, 1 передача), Калхоун – 10 (1 подбор, 4 передачи, 1 блокшот), Саяпин – 8 (1 подбор, 2 передачи), Джитте – 6 (1 подбор, 1 передача), Чернов – 6 (2 подбора, 2 передачи), Бабайлов – 5 (1 перехват), Колюшкин – 4 (3 подбора, 1 передача, 4 перехвата), Чиликин (1 передача).

«Химки-Подмосковье»: Якушин - 13 очков (4 подбора, 2 передачи, 3 перехвата), Зуев – 12,  Прощенко - 11 очков (5 подборов), Барашков - 10 очков (7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата), Карпенков - 9 очков (6 подборов, 2 перехвата, 2 блок-шота).

«Спартак-Приморье» проиграл в концовке «Химкам-Подмосковье» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги. В В составе приморцев дебютировал сенегальский центровой Сиди ДЖИТТЕ, и после более чем двухмесячного перерыва, связанного с восстановлением после травмы, в игру вернулся Сергей Чернов. Каждый набрал по 6 очков.

Сиди Мухаммед Джитте является выпускником Университета Клемсон (Южная Каролина), в составе команды которого провел четыре сезона в NCAA. Сезон 2018/19 Джитте начинал в клубе «Сутьеска» (Черногория). Это был первый европейский клуб в карьере сенегальца. В Адриатической лиге Джитте провел три матча, набирая в среднем за игру 9,3 очка и выполняя по 11,3 подбора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Химки-Подмосковье»

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Теги: поражение  Африка  баскетбол  "Химки"  "спартак-приморье" 



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