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Игроки "Луча-Энергия" готовы пойти на крайние меры

16 Ноября 2016, 21:11 | Владивосток

Если до пятницы им не закроют долги по зарплате

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сегодня дал поручение вице-губернатору Павлу СЕРЕБРЯКОВУ до конца пятницы изыскать средства для покрытия долгов перед игроками футбольного клуба «Луча-Энергия». Сами футболисты очень надеются на губернаторское слово, в противном случае обещают пойти на крайние меры, вплоть до отказа выходить на поле в матче против ярославского «Шинника» в субботу.

«Насколько нам известно, губернатор сегодня дал указание закрыть долги до пятницы. Мы на это очень надеемся, иначе команда готова пойти на крайние меры. Честно скажем, мы устали от обещаний. У многих из нас семьи, и мы надеемся, что уйдем в отпуск с полной зарплатой. На данный момент все в штатном режиме, но если к субботе подвижек не будет, даже не знаю, на что мы решимся», - сказал в телефонном разговоре нападающий ФК «Луч-Энергия» Илья МИХАЛЕВ.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», накануне губернатор провел встречу с главой ПАО «ДЭК» Виктором МИЛУШЕМ, на которой обсуждались в том числе варианты возвращения энергетиков в большой футбол в качестве генерального спонсора. Однако к консенсусу стороны так и не пришли, а это значит, что денег в казне клуба в ближайшее время вряд ли прибавится.

Напомним, что «Луч-Энергия», столкнувшийся по ходу этого сезона с финансовыми трудностями, скорее всего, не примет участие в шестом Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре. Клуб уже проинформировал лигу о решении пропустить турнир. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"

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Теги: зарплата  долги  футбол  "луч-энергия" 



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