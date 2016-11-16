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Игроки "Луча-Энергия" готовы пойти на крайние меры
Если до пятницы им не закроют долги по зарплате
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сегодня дал поручение вице-губернатору Павлу СЕРЕБРЯКОВУ до конца пятницы изыскать средства для покрытия долгов перед игроками футбольного клуба «Луча-Энергия». Сами футболисты очень надеются на губернаторское слово, в противном случае обещают пойти на крайние меры, вплоть до отказа выходить на поле в матче против ярославского «Шинника» в субботу.
«Насколько нам известно, губернатор сегодня дал указание закрыть долги до пятницы. Мы на это очень надеемся, иначе команда готова пойти на крайние меры. Честно скажем, мы устали от обещаний. У многих из нас семьи, и мы надеемся, что уйдем в отпуск с полной зарплатой. На данный момент все в штатном режиме, но если к субботе подвижек не будет, даже не знаю, на что мы решимся», - сказал в телефонном разговоре нападающий ФК «Луч-Энергия» Илья МИХАЛЕВ.
По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», накануне губернатор провел встречу с главой ПАО «ДЭК» Виктором МИЛУШЕМ, на которой обсуждались в том числе варианты возвращения энергетиков в большой футбол в качестве генерального спонсора. Однако к консенсусу стороны так и не пришли, а это значит, что денег в казне клуба в ближайшее время вряд ли прибавится.
Напомним, что «Луч-Энергия», столкнувшийся по ходу этого сезона с финансовыми трудностями, скорее всего, не примет участие в шестом Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре. Клуб уже проинформировал лигу о решении пропустить турнир.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
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